Branilke naslova ugnale ZDA in skupinski del končale brez praske

Kanadčanke so s 4:2 premagale ZDA in osvojile prvo mesto v skupini. V četrtfinalu jim bo nasproti stala Švedska. Foto: Guliverimage

Kanadske in ameriške hokejistke so na letošnji olimpijski turnir v Peking prišle kot glavne favoritinje za zlato odličje, v njihovem današnjem obračunu v dvorani Wukesong pa so smetano pobrale Kanadčanke, ki so branilke olimpijskega zlata pred štirimi leti v južnokorejskem Pyeongchangu premagale s 4:2.

V trdem in enakovrednem obračunu je za Kanado dva gola dosegla Brianne Jenner, po enega Jamie Lee Rattray in Marie-Philip Poulin, za ZDA pa sta zadeli Danielle Cameranesi in Alexandra Carpenter.

V skupinskem delu so Kanadčanke dosegle že četrto zmago, pred tem so visoko premagale Švicarke z 12:1, Finke z 11:1 in Rusinje s 6:1. Američanke so pred današnjim dvobojem s Kanadčankami premagale Finke s 5:2, Rusinje s 5:0 in Švicarke z 8:0.

Kanada je na dosedanjih šestih ženskih olimpijskih turnirjih kar štirikrat osvojila odličje zlatega leska. Najboljša je bila v Salt Lake Cityju 2002, Torinu 2006, Vancouvru 2010 in Sočiju 2014, na olimpijski premieri v Naganu 1998 in Pyeongchangu 2018 pa so prvo mesto osvojile ZDA.

Danes so bile še tri tekme zadnjega kroga. Finska je v skupini A premagala Ruski olimpijski komite s 5:0, v skupini B je Japonska po izvajanju kazenskih strelov premagala Češko s 3:2, Švedska pa je bila boljša od Danske s 3:1.

Po današnjih zadnjih tekmah v skupinskem delu so znani tudi vsi štirje četrtfinalni pari. Kanada se bo pomerila s Švedsko, ROK s Švico, ZDA s Češko, Finska pa z Japonsko.

Hokejski olimpijski turnir, četrtfinalni pari: Kanada - Švedska

ROK - Švica

ZDA - Češka

Finska - Japonska