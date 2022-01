Jamajčan pri 32-ih odkril smučanje, po dveh letih treninga v Peking?

Angleški naglas, jamajške korenine. Bil je profesionalni DJ. Pred šestimi leti pa je odkril alpsko smučanje. Benjamin Alexander. Star 38 let bi rad februarja nastopil na olimpijskih igrah v Pekingu kot prvi jamajški alpski smučar. Jamajka je velesila na poletnih igrah, na zimskih pa ... V Pjongčangu so imeli le tri športnike.

Le kdo ne pozna legendarne jamajške bob posadke, ki je pred 34 leti kljubovala vsem preprekam in nastopila na olimpijskih igrah v Calgaryju. Njihova zgodba je pozneje dobila tudi filmsko projekcijo. Tudi na letošnje zimske igre v Pekingu se skuša prebiti bob dvosed z Jamajke, ki ga upravljata Matthew Wekpe in Shanwayne Stephens. Na nedavni tekmi evropskega prvenstva v Innsbrucku sta zasedla 17. mesto. V seštevku sta 29., trideseterica pa naj bi dobila mesto na igrah. Zadnji dan za izpolnitev norme je 16. januar.

A jamajška zgodba letošnje zime je Benjamin Alexander, 38-letnik, ki bi rad postal prvi jamajški alpski smučar na olimpijskih igrah. Jamajka, karibski otok, ki ne pozna snega, kaj šele smučanja. Tu se igra in spremlja predvsem nogomet, kriket, atletiko, košarko. Pa je Alexander vseeno prišel na naslovnico tamkajšnjega časnika Jamaica Observer. O njem so v zadnjih tednih pisali številni svetovni mediji, tudi newyorški Time. Zanimiv prispevek je objavil tudi Eurosport.

Ko smo o njem pisali decembra, je bil v Črni Gori. Na tamkajšnjem državnem prvenstvu je nabiral točke FIS, da bi se lahko kvalificiral za Peking 2022. A z zaostanki okoli 20 sekund ni bil uspešen. Ker v zadnjih tednih zaradi covid-19 in pomanjkanja snega ni mogel nastopiti na več tekmah nižje ravni - želel je tekmovati na Slovaškem in Češkem -, ni danes nič bližje igram. Nadeja se, da bi dobil pravico nastopa po kriteriju B mednarodnega olimpijskega komiteja, ki ga podpira tudi smučarska zveza FIS.

MOK dovoljuje, da vsaka država pripelje na igre enega športnika in eno športnico, zgolj če dokažeta, da zadostujeta minimalni ravni profesionalizma. Kot promocija določenega športa v državah, kjer ta ni posebej razvit.

"Naiven, ko sem mislil, da je pomembno samo, da se pelješ hitro"

"Novi predsednik FIS Johan Eliasch je dal jasno vedeti, da podpira širitev športa v manjše narode," je v pogovoru za ameriško spletno stran o smučanju Skiracing dejal Alexander. "Po covid-19 sem povsem okreval. Deset dni nisem smučal, kar mi sicer ni pomagalo. Uspelo mi je organizirati nastop na še nekaj državnih prvenstvih. Nekaj tekem me še čaka. Sem dokaj samozavesten. Imam še nekaj časa." Tekmuje v veleslalomu. "Bil sem naiven, ko sem mislil, da je pri smučanju pomembno samo, da se pelješ hitro. Zelo hitro moraš peljati na zelo ledenih terenih in iti okoli vratc, ki so postavljena na najbolj zoprnih mestih. Smučanje je zelo tehnično. Res bom moral imeti nekaj sreče, da se uvrstim na igre." Potrebuje pet uvrstitev na državnih prvenstvih, a ne s prevelikim zaostankom.

Alexander ima sicer tudi britanski potni list. Njegov oče je Jamajčan, mama Angležinja. Rojen je v Northamptonshiru. Prvič je na smuči stopil šele pred šestimi leti, ko je bil na počitnicah v kanadskem Whistlerju. Leta 2018 je bil na igrah v Pjongčangu kot gledalec. Pred dvema letoma je zdaj že nekdanji DJ sklenil, da želi na naslednjih nastopiti tudi sam. Trenira sam. Sam išče tudi finančno pomoč. Eden največjih proizvajalcev smuči Atomic je sicer prepoznal njegov marketinški potencial in je njegov pokrovitelj.

Zares trenira šele zadnji dve leti

Najprej je treniral predvsem v ZDA, v Wyomingu. Poleti 2021 je sodeloval na smučarski akademiji sester Schild na ledeniku Kitzsteinhorn in na Hintertuxu. V zadnjem letu so mu na treningih pomagali številni aktivni in nekdanji smučarji, ki se jim je njegov izziv zdel zanimiv. Med njimi so Američan Steven Nyman, pa petkratna ameriška olimpijska zmagovalka Sarah Schleper, tudi olimpijski prvak v smuku iz leta 1994 Tommy Moe. Bazo za trening si je uredil v Jackson Holu, v tamkajšnjem narodnem parku Grand Teton so namreč številna smučišča. "Lepo je, da so v smučarski industriji vsi tako dobri in prijazni. Skoraj vsak, ki mu predstavim svojo zgodbo, želi pomagati. Saj vidi, kako vztrajen in odločen sem." V zadnjih dveh letih je na snegu preživel 400 dni. Če ne bi bilo pandemije, bi jih 700.

Otvoritvena slovesnost bi bila njegova zlata kolajna

"Moja glavna vloga na igrah bi bila otvoritvena slovesnost. To bi bila moja zlata kolajna. Dosežek je, da sem sploh prišel tja," razlaga Alexander in prizna, da bo potočil nekaj solz, če se bo to zares zgodilo. Če že ne bo mogel tekmovati na igrah v Pekingu, pa si želi vsaj, da bi njegova zgodba spodbudila kakšnega od dveh milijonov Jamajčanov, ki živijo v Veliki Britaniji, ZDA ali Kanadi, da se začnejo ukvarjati s smučanjem ali deskanjem.

"Upam, da opogumim našo diasporo, da posadijo svoje otroke na smuči ali desko, in čez nekaj olimpijad bomo imeli na igrah več jamajških predstavnikov." Obljublja, da jim bo pomagal tudi sam.