Bil je DJ, pri 38 bi rad postal prvi jamajški smučar na olimpijskih igrah

V Veliki Britaniji rojeni Jamajčan Benjamin Alexander je bil v mladih letih maneken, nato je bil v Londonu, Hongkongu in na Ibizi uspešen didžej. Zadnjih šest let pa trenira alpsko smučanje in zdaj v Črni gori tekmuje, da bo pridobil zadostno število točk FIS za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu.

Olimpijske igre pogosto pišejo zanimive in nenavadne zgodbe. To je ena od njih. Danes 38-letni Benjamin Alexander - njegov oče je Jamajčan, mati pa Angležinja - je ljubezen do alpskega smučanja odkril pred šestimi leti na dopustovanju v Kanadi. Od takrat je obseden z idejo o krstnem jamajškem nastopu v alpskem smučanju na zimskih olimpijskih igrah.

V tem primeru bi se ponovila zgodba, ki jo je uprizorila štiričlanska jamajška posadka v bobu na zimskih igrah v kanadskem Calgaryju 1988. Po tisti neverjetni izkušnji karibskih športnikov so v v Hollywoodu leta 1993 posneli Ledene steze.

"Pred šestimi leti sem v Kanadi najel smučarskega inštruktorja in se spustil po hribu. Strast do tega športa pa se ni končala niti po 27 padcih na prvi vožnji," se svojega prvega stika s smučanjem spominja v Northamptonshiru rojeni Alexander. "Po tej kanadski izkušnji sem postal obseden z alpskim smučanjem. Od takrat naprej želim nastopiti na olimpijskih igrah. Temu cilju sem podredil svoje življenje, zaradi tega sem v zadnjih dveh letih opravil več kot 450 treningov na snegu in za to porabil lep kupček svojega denarja."

V Kolašinu bo na črnogorskem prvenstvu skušal nabrati potrebno število točk, ki jih zahteva Mednarodna smučarska zveza (Fis) za nastop na olimpijskih igrah med 4. in 20. februarjem v Pekingu. Alexandru v Črni gori družbo delajo tekmovalci iz smučarsko eksotičnih držav: Vzhodnega Timorja, Savdske Arabije, Indije, Tajvana ali Maroka. Tekmovanje v Kolašinu se je začelo 22. decembra, zadnje štiri preizkušnje v slalomu in veleslalomu pa bodo med 27. in 30. decembrom.

Alexander se na uvodnih veleslalomskih preizkušnjah v črnogorskem smučarskem središču ni izkazal: na prvi tekmi je za italijanskim zmagovalcem Federicom Viettijem zaostal 18,89, na drugi pa za Markom Šljivićem iz BiH 20,34 sekunde. Na tretji veleslalomski tekmi je za Emirjem Lokmićem iz BiH zaostal 21,78, na četrti pa za njegovim rojakom Dinom Terzićem 19,79 sekunde. Pravi, da trenira, ko mu zapaše. Trenerja pa sploh nima.