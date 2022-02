Hrvati opozorili na škandalozno ravnanje z njihovo olimpijko

Foto: Instagram 27-letna Lea Jugovac, deskarka prostega sloga s hrvaške Reke, bi se morala prejšnji petek udeležiti odprtja olimpijskih iger v Pekingu, a je tik pred zdajci ostala pred vrati stadiona.

Izkazalo se je namreč, da je njen test na novi koronavirus pokazal mejne vrednosti, rezultati ponovitvenega testa, ki je bil k sreči negativen, pa so prišli tako pozno, da je ostala tudi brez kvalifikacij in tekme v deskanju po objektih v soboto oz. nedeljo.

Hrvaški olimpijski komite se je na dogajanje v zvezi z njihovo športnico nemudoma pritožil organizacijskemu odboru iger in včeraj dočakal njihov odgovor.

Trener o nezaslišanem ravnanju organizatorjev olimpijskih iger



Hrvaški olimpijski komite je pritožbenemu pismu dodal tudi poročilo trenerja Jugovčeve Darka Bilena, ki je podrobno opisal izkušnjo svoje varovanke. Med drugim je zapisal, da so organizatorji iger tik pred vstopom na stadion Ptičje gnezdo, kjer je potekala slovesnost ob odprtju iger, izločili iz vrste, nakar je morala Hrvatica kar 45 minut čakati na to, da je nekdo prišel ponjo in opravil nov PCR-test. "Mislili smo, da bo postopek opravljen hitro, pa je namesto tega več kot dve uri preživela v sobi za testiranje, saj je morala čakati na to, da so vsi udeleženci odprtja iger zapustili stadion. Takrat ji je bilo rečeno, da ne bo dobila prevoza do olimpijske vasi, temveč jo bo reševalno vozilo pripeljalo samo do železniške postaje. Ko je končno krenila na pot, je bila ura skoraj polnoč, voznik reševalnega vozila je vključil signalne luči in začel voziti kot norec, prehiteval je vozila in ostro zavijal, tako da je Lea nekajkrat celo padla s svojega sedeža," je dogodke opisal Bilen. "Ko je navsezadnje le prišla do železniške postaje, je morala še pol ure čakati na vlak, kar pomeni, da ni bilo prav nobene potrebe po nevarnem in malomarnem divjanju po cesti," je med drugim opozoril trener oškodovane olimpijke.

Foto: Guliverimage

Spoznali svojo zmoto

Organizatorji iger so očitno spoznali svojo napako, saj so se hrvaškemu komiteju in deskarki v pismu globoko opravičili za grenko izkušnjo na njenih prvih olimpijskih igrah.

"Organizacijski odbor olimpijskih iger v Pekingu je njeni slabi izkušnji namenil ogromno pozornosti in se trudi odpraviti težave pri prevozu, da se takšen zaplet ne bi nikoli več ponovil," so v pismu zatrdili organizatorji ter oškodovano športnico in njenega trenerja povabili na srečanje v živo.

Na napakah se učijo

Organizatorji olimpijskih iger so se hrvaški športnici in njenemu trenerju opravičili. Deskarki so se na srečanju opravičili v imenu organizatorjev in celotnega osebja ter ji zagotovili, da na podlagi omenjene napake poskušajo dodatno pospešiti postopek pridobivanja rezultatov PCR-testov, ki jih morajo enkrat dnevno opravljati vsi športniki in osebje.

"Vesela sem bila njihovega opravičila, čeprav ta ne spreminja mojega položaja, potrjuje pa, da so organizatorji res naredili napako in da se tega zavedajo," je v pogovoru s hrvaškimi mediji povedala Jugovčeva, ki jo naslednja priložnost oziroma njen krstni olimpijski nastop čaka v ponedeljek, 14. februarja, ko bodo na sporedu kvalifikacije v big airu oz. skokih na veliki skakalnici.

Organizatorji iger so 27-letni športnici, ki je po izobrazbi diplomirana pravnica, zaželeli srečo in uspeh na tekmovanju ter ji ponudili pomoč, če bi se v času njenega bivanja na Kitajskem zgodil kakršenkoli zaplet.

"Upam, da za to ne bo potrebe in da smo vso smolo, ki nam je bila namenjena na teh igrah, že porabili," si želi najboljša hrvaška deskarka prostega sloga in prva hrvaška olimpijka v tem športu.