Hokejisti lige NHL se vračajo čez štiri leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisar lige NHL Gary Bettman je v Las Vegasu, ki te dni gosti tako imenovani vikend All-Star, branil odločitev o tem, da na olimpijskih igrah v Pekingu ne igrajo igralci iz NHL. Poudaril pa je, da pričakujejo, da se bodo ti vrnili na igre čez štiri leta v Italiji.

Bettman je pojasnil, da bodo prav zaradi tega, ker bodo igralci izpustili OI, v ligi NHL lahko redni del sezone, na katerega je vplivala tudi pandemija covida-19 in poskrbela za preložitev 105 tekem, pravočasno končali.

"Ne vem, kako bi končali sezono, če bi šli na igre. Upajmo, da bo svet v boljšem položaju za OI v Italiji čez štiri leta, saj vemo, da si igralci želijo nastopiti na igrah," je francoska tiskovna agencija AFP navedla Bettmana.

Ta je priznal, da organizatorji letošnjih iger v Pekingu niso bili zadovoljni z odločitvijo NHL, da ne spusti igralcev na OI. Hkrati pa meni, da to ne bo vplivalo na možnosti za vrnitev igralcev iz NHL na OI 2026, ki jih bosta gostila Milano in Cortina d'Ampezzo.

"Zaradi pomembnosti, ki jo ima hokej za zimske OI, in zaradi razlike, ki jo lahko naši igralci naredijo, mislim, da bomo dobrodošli v Italiji čez štiri leta. Navdušeni bi bili, če bi naši hokejisti lahko tam igrali," je še povedal Bettman.

NHL se je decembra odločila, da igralcev ne pošlje na igre zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je globoko zarezala v tekmovalni spored v NHL. Lastniki franšiz so želeli uporabiti olimpijski premor za to, da nadomestijo preložene tekme, kar so na koncu tudi sprejeli.

Bettman je prav tako povedal, da če bodo ostale koronavirusne omejitve v Kanadi, bodo razmislili o selitvi julijskega nabora 2022 iz Montreala, ki bi sicer moral gostiti že nabor 2020, a je ta takrat potekla prek spleta zaradi novega koronavirusa.