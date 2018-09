Zlata ameriška smučarska kraljica bo sama sebi največja tekmica

V zadnjih tednih so kar nekaj medijskega prostora zavzele slovenska povratnica v karavano svetovnega pokala Ilka Štuhec, smučarska polovica novega švicarskega zvezdniškega poročnega para in tradicionalno "nevarna" Lara Gut, po dolgem času povsem zdrava Avstrijka Anna Veith, deskarska gostja med alpskimi smučarkami Ester Ledecka, ki se je znašla v sporu s češko smučarsko zvezo, številne sveže smučarske upokojenke in z napovedjo zadnje sezone v karieri tudi Lindsey Vonn. A natančno en mesec pred začetkom nove smučarske sezone, katere zastor se bo že tradicionalno dvignil na ledeniku Rettenbach nad Söldnom, se zdi, da ime absolutne prve favoritinje ostaja nespremenjeno – Mikaela Shiffrin.

Kakšen opus pri 23 letih

Resda ni več zvedava najstnica, ki je v neugoden položaj ali vsaj slabo voljo spravljala dolgoletne zvezdnice svetovnega pokala, a po naboru njenih uspehov bi vendarle stežka sklepali, da bo vsega štiri dni pred koncem prihajajoče sezone, torej 13. marca, dopolnila šele 24 let. Navsezadnje je od njenega debija v svetovnem pokalu minilo že sedem let in pol, v tem obdobju pa je kljub vmesni poškodbi slavila kar 43 zmag, osvojila dva velika in pet malih globusov, postala trikratna svetovna in dvakratna olimpijska prvakinja, ob tem pa skupno na velikih tekmovanjih prejela sedem odličij.

Mikaela Shiffrin z bero sezone 2017/18 Foto: Sportida

Še močnejša in pametnejša kot lani

Ko si je leta 2017 priborila svoj prvi veliki kristalni globus, jo je Štuhčeva, vsaj na teoretični ravni, ogrožala vse do finala. V zadnji sezoni pa so tekmice kapitulirale že kmalu po novem letu. Shiffrinova jim je vzela mero z zanjo značilno premočjo v slalomu in pričakovano vrhunsko ravnjo v veleslalomu, kjer je na koncu zasedla tretje mesto, za smrtonosni udarec pa poskrbela z zmagovito vključitvijo med smukačice. Njena premoč je bila ob osiromašeni konkurenci tako izrazita, da si je lahko privoščila izbiranje tekem. Njen tekmovalni koncept bo v novi sezoni podoben, a nekoliko bolj dovršen, predvsem pa bo vključeval tudi izkušnje iz olimpijske zime.

Ocenjevala bo marca, toda …

V pogovoru za revijo Skiracing je ameriška smučarska zvezdnica, ki je zajeten del priprav opravila na južni polobli, kjer se je pospešeno posvečala smukaškim elementom, dejala, da bo sezono 2018/19 ocenjevala šele po zadnji tekmi. Ni pa skrivnost, da napada še tretji veliki kristalni globus. Želi ohraniti slalomsko prevlado, povečati veleslalomsko stabilnost in se še bolj odločno postaviti po robu specialistkam za hitri disciplini. Natančnega tekmovalnega urnika sicer še nima, a zanesljivo bo nastopila na vseh preizkušnjah v tehničnih disciplinah (morebitna izjema so paralelne tekme). Smuk in superveleslalom? "Tudi tam bom iskala rezultate," pravi Mikaela, ki bo zanesljivo nastopila v Lake Louisu in Cortini d'Ampezzo, o preostalih prizoriščih pa se bo odločala sproti.

Še en mesec do prve tekme nove sezone Foto: Sportida

Šampionsko ravnovesje brez čudeža

Na popuščanje prve dame svetovnega pokala, ki postaja sama sebi največja tekmica, torej konkurenca ne more računati. "Učim se iskati pravo ravnovesje med delom na snegu in v telovadnici, pri čemer vedno ostajam osredotočena in si dopovedujem, da želim opraviti to delo, poleg tega pa znam izbirati preostale obveznosti," pripoveduje svetovna in olimpijska prvakinja ter priznava, da jo žene stalni strah pred dejstvom, da jo lahko na vsaki tekmi nekdo premaga. "Morda v meni marsikdo vidi čudež ali neko junakinjo. A nisem. To je posledica trdega dela in vsega, kar vlagam v smučanje," pravi Shiffrinova in dodaja, da ji je v smučanju precej bližji evropski koncept razmišljanja, čeprav jo marsikdo meče v skupni koš z Lindsey Vonn in Bodejem Millerjem.