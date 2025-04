S predlogom, da bi tudi lastnica v kristalnega globusa Nika Prevc in preostale skakalke dobile priložnost letenja na Letalnici bratov Gorišek, so prišli na plan Slovenci, ki želijo, da bi ženska preizkušnja v poletih v Planici potekala v petkovem dopoldanskem terminu. V istem dnevu je namreč tradicionalno že predvidena moška posamična tekma, ki se začne popoldne, zato bi bil dopoldanski termin za žensko preizkušnjo logistično ustrezen. Nastopilo bi lahko največ 15 najboljših skakalk v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, pri čemer bi se ob morebitni odpovedi ene od tekmovalk štartna lista samo skrajšala – priložnosti ne bi dobila skakalka z nižje uvrstitve, poročajo na skijumping.pl.

Tepeš naslovil vprašanje na prvega moža smučarskih skokov

Vzporedno z dogajanjem okoli Planice se obeta tudi širitev ženske preizkušnje v poletih v Vikersundu. Po novem naj bi pravico nastopa prvič dobilo 30 najboljših skakalk v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Novost bodo tudi kvalifikacije – prvič v zgodovini ženskih poletov bodo odločale, katera bo lahko nastopila na tekmi, na kateri bo mesto za 20 najboljših, medtem ko bo v drugi seriji letelo 15 najboljših skakalk iz prve serije.

Zasedanje v Pragi je nato dobilo dodatne razsežnosti. "Zakaj že tri leta poslušamo, da je treba ženski debi na letalnicah v Planici in Oberstdorfu še naprej odlagati?" je bilo vprašanje, ki je povzročilo molk mednarodnih predstavnikov smučarskih zvez, na svojem profilu na družbenem omrežju X pa ga je zapisal poljski novinar Jakub Balcerski, ki je na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu objavil zloglasni posnetek manipulacije dresov v norveški reprezentanci.

Med njimi je bil po njegovem pričanju zadržan z odgovorom tudi direktorja svetovnega pokala Sandro Pertile, ki ni ponudil odgovora, temveč prosil za komentarje iz publike. A tudi ti so bili razpršeni in brez konkretnih rešitev.

Glavni pomisleki, ki jih v vodstvu Mednarodne smučarske zveze (FIS) navajajo kot razlog za odlašanje, ostajajo znani: vremenske razmere, logistične težave v Planici in domnevna varnost. A v isti sapi se vse glasneje pojavlja protiargument: če lahko letijo moški, zakaj ne bi smele tudi ženske?

Tepeš ne verjame argumentu varnosti: Preveč konservativno razmišljate

Med najglasnejšimi zagovorniki napredka ženskih skokov je nekdanji skakalec in dolgoletni pomočnik direktorja svetovnega pokala Miran Tepeš. "Razočaral te bom, ampak po Vikersundu nismo naredili pravega koraka naprej. Po mojem mnenju je čas, da se dovoli skakalkam leteti v Planici in Vikersundu," je po besedah Balcerskega Tepeš jasno povedal Pertileju in nadaljeval: "Ni pošteno, da si v prezentacijo napisal dve odpovedani tekmi. Ne drži, da smo tekme v Vikersundu odpovedali zato, ker so bile ženske tekme. Odpovedali smo jih zaradi težkih razmer. Pogoji so bili težki za vse – dekleta in fante. Tudi tekma v Planici s 15 skakalkami bi bila izvedljiva, če je skakalnica pripravljena tako kot letos." Miran Tepeš je prepričan, da so skakalke pripravljene leteti v Planici. Foto: Vid Ponikvar

Skepticizem prihaja tudi iz ust Maria Stecherja, ki sicer opozarja, da več kot 200 metrov po njegovem mnenju trenutno lahko letijo le tri skakalke. A Tepeš ostaja neomajen: "Ne verjamem argumentu varnosti. Ne razumem konservativnega razmišljanja."

Pertile, ki se pogosto sklicuje na t. i. "marketinško vrednost smučarskih skokov", je v debati ostal previden. Po eni strani zagovarja postopnost, po drugi strani ne zna definirati, kakšen naj bi bil konkreten naslednji korak. "Kako naj to izvedemo? Kaj točno bi bil pravi korak?" se sprašuje. Na to mu je Tepeš neposredno odgovoril: "Ne razumem, zakaj več ženskih poletov ne bi povečalo vrednosti ženskih skokov."

Se bo rekorderki Niki Prevc že prej izpolnila želja?

Tepeš je znova predlagal konkreten scenarij s tekmo 15 skakalk v Planici, medtem ko je Pertile vztrajal pri birokratskih detajlih – naj bi šlo za FIS-tekmo ali svetovni pokal?

Sandru Pertileju se porajajo vprašanja. Foto: Guliverimage

V Pragi je bila medtem ustanovljena delovna skupina za žensko svetovno prvenstvo v poletih za leto 2028 v Planici, vodja te skupine pa je Slovenka Ana Dolhar. Vsi se strinjajo, da bodo tisto leto premierno izpeljali žensko svetovno prvenstvo v poletih. Vprašanje ostaja, ali s 25 ali 15 skakalkami, saj bi le s 25 skakalkami lahko izpolnili pravilo o sodelovanju osmih različnih držav. Morda pa se zgodi, da to pravilo pri dekletih nekoliko prilagodijo.

Medtem bodo idejo o izvedbi ženske tekme na največji letalnici na svetu v Planici zdaj predstavili Skakalnemu komiteju FIS, ki se bo sestal 8. maja v Vilamouri. Tam se bo odločalo, ali bodo skakalke lahko že naslednje leto nastopile tudi na Letalnici bratov Gorišek.

"Mika me, da bi enkrat letela tukaj," je letos dejala Nika Prevc v Planici, kjer si je ogledala zaključek svetovnega pokala za moške, hkrati pokazala drugi veliki kristalni globus in se veselila svetovnega rekorda brata Domna Prevca, ki je zadnji dan poletel 254,5 metra. Oba rekorda sta tako v lasti družine Prevc, saj je Nika v Vikersundu letos poletela kar 236 metrov.