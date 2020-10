Zelena luč za uvod v zimsko sezono v Ruki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub slabšanju epidemiološke slike glede novega koronavirusa po vsej Evropi, je finsko smučarsko središče Ruka dobilo zeleno luč za uvodne tekme sezone svetovnega pokala v smučarskem teku in nordijski kombinaciji. Uvod v novo zimsko sezono bo ob ugodnih snežnim razmerah od 27. do 29. novembra v Kuusamu.

Oblasti in organizatorji so dogovorili potovalne pogoje za prihod na Finsko ter ukrepe v boju proti koronavirusni pandemiji, da bodo uvodne tekme sezone 2020/21 za vse reprezentance varne, so še zapisali na spletni strani Mednarodne smučarske zveze (Fis).

