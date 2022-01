Zaradi padca na letalnici se ne ustavlja: vedno želi premikati meje mogočega

Nesrečni avstrijski skakalec Lukas Müller se je leta 2016 ob padcu na letalnici huje ponesrečil in bil prikovan na invalidski voziček. In kaj počne danes? Dela kot investicijski svetovalec, redno opravlja fizioterapije, preizkusil pa se je tudi v surfanju.

Pred šestimi leti je skakalni svet pretresla novica o padcu avstrijskega skakalca Lukasa Müllerja na letalnici na Kulmu. Drugi dan testiranja letalnice pred tekmami svetovnega prvenstva v poletih je močno snežilo in tisti dan se ni končal tako, kot si je zamislil nekdanji mladinski svetovni prvak.

Padec je pustil velike posledice. Pristal je na invalidskem vozičku. Po treh letih in pol je naredil prve korake, zdaj pa je ponazoril, kako je videti njegov vsak dan: "Najprej sem želel samo vstati, zdaj uporabljam bergle, včasih na terapiji hodim tudi brez njih. Vedno želim premakniti meje mogočega. Pred kratkim sem začel surfati. Zelo zabavno je," pravi Lukas.

Investicijski svetovalec

Nesreča ga ni zaustavila in iz dneva v dan poskuša več. Že šest let je na primer investicijski svetovalec, s čimer se je začel ukvarjati po naključju: "Danes pa sem tega zelo vesel. V veliko zadovoljstvo mi je, da mi stranke zaupajo pri njihovih finančnih odločitvah. K meni lahko pride vsak, ne glede na to, kako v danem trenutku poklicno ali finančno stoji. Še posebej zdaj v dinamičnih gospodarskih in morda negotovih časih je vredno veliko razmišljati o takšnih stvareh, saj je tema o denarju na dnevni bazi in to se v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo."

Po treh letih in pol po padcu je pokazal, kako je napredoval. Foto: Sportida

Čeprav je zaradi smučarskih skokov pristal na invalidskem vozičku, se ni umaknil od športa, ki je zaznamoval njegovo otroštvo: "Včasih sem na trenerskem stolpu. Vprašali so me, ali bi se raje pogosteje pojavljal na njem. Ne vem, ali se bom, ali ne. Ne izključujem tega. Za zdaj sem investicijski svetovalec in to se v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo."

Leta 2019 dobil odškodninsko tožbo zoper Avstrijsko smučarsko zvezo

V sicer kratki karieri smučarskega skakalca je v Oberstdorfu skočil do šestega mesta, kar je njegova najvišja uvrstitev v svetovnem pokalu. Po padcu na Kulmu je sprožil sodni postopek zoper Avstrijsko smučarsko zvezo in ga dobil, potem ko je zahteval plačilo odškodnine za padec iz leta 2016.

Foto: Sportida

V začetku maja 2019 je sporočil, da je dobil tožbo proti zvezi, ki je skakalcu pred tem zavrnila plačilo odškodnine za padec leta 2016.