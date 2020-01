Klinčeva na Japonskem zaostala le za petimi

Kako so se v kvalifikacijah odrezale Slovenke? Ema Klinec je z 90,5 metra in 92,8 točke zasedla 6. mesto, Nika Križnar pa je z 82 metri ter 75,6 točke končala na 22. mestu. Med najboljšo štirideseterico so se uvrstile tudi Špela Rogelj z 82,5 metra in 75,0 točke na 26. mestu, Jerneja Brecl s 77 metri in 64,7 točke na 32. in Katra Komar z 79 metri in 63,9 točke na 33. mestu.

V kvalifikacijah je bila najboljša Avstrijka Marita Kramer (94 metrov – 103,8 točke). Najbolj sta se ji približala Japonka Sara Takanaši (97 metrov - 100,4 točke) in Rusinja Sofija Tihonova (94,5 metra - 96,5 točke).

Tekma na srednji skakalnici se bo začela v petek ob 9. uri po slovenskem času.