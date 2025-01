Žan Kranjec z optimizmom pričakuje spektakel pod žarometi

Žan Kranjec, ki tekmuje le v veleslalomu, je premor po Adelbodnu izkoristil za pripravo na odločilni del sezone. "Prejšnji teden sem treniral v Reiteralmu. Imeli smo res dobre pogoje, ledene, trda podlaga, danes, dan pred tekmo, sem spet treniral v Reiteralmu, jutri sledi nočna dirka. Zagotovo nismo prav velikokrat tekmovali v Schladmingu, ampak kadar smo, sem vedno dosegal dobre rezultate, tako da bi lahko rekel, da mi teren leži," je pred šestim veleslalomom sezone povedal Kranjec.

Po njegovem mnenju je ta tekma nekaj posebnega. "Pod reflektorji tekmovati v veleslalomu vseeno ni stalnica. Vidljivost je lahko skoraj še boljša, ni menjavanja sence in sonca kot na kakšen lep sončen dan. Všeč mi je tekmovati tudi veleslalom pod reflektorji, veselim se tekme. Vremenska napoved ni najboljša, ne glede na to verjamem, da lahko dobro tekmujem, treba se je osredotočiti nase in dati vse od sebe," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Kranjec.

Lani je tekmo pod žarometi končal na tretjem mestu, prvi nočni veleslalom leto pred tem pa na šestem.

Schladming, startna lista (m):



1. Thomas Tumler (Švi)

2. Henrik Kristoffersen (Nor)

3. Filip Zubčić (Hrv)

4. Alexander Steen Olsen (Nor)

5. Loic Meillard (Švi)

6. Žan Kranjec (Slo)

7. Marco Odermatt (Švi)

8. River Radamus (Zda)

9. Timon Haugan (Nor)

10. Lie Atle McGrath (Nor)

11. Stefan Brennsteiner (Aut)

12. Luca De Aliprandini (Ita)

13. Marco Schwarz (Aut)

14. Alex Vinatzer (Ita)

15. Joan Verdu (And)

Po Schladmingu se bodo najboljši veleslalomisti odpravili v Saalbach, kjer se bodo 14. februarja merili za naslov svetovnega prvaka v tej temeljni disciplini alpskega smučanja. Po SP specialiste za tehnični disciplini čaka Pokal Vitranc v Kranjski Gori 1. in 2. marca, Hafjell na Norveškem in finale sezone v Sun Valleyju.

V Schladmingu bo v sredo na sporedu še nočni slalom, na katerem bo premierno uvrstitev v finale v svetovnem pokalu napadal Tijan Marovt.

