Odlična vrnitev Stocha, Lanišek na prologu pri vrhu, padec Zajca

willingen, trening in prolog (m)

Po tekmi mešanih ekip, na kateri je Slovenija (Ema Klinec, Urša Bogataj, Cene Prevc in Anže Lanišek) zanesljivo zmagala, so v Willingenu izvedli še prolog v moški konkurenci. Na prvem mestu je končal Poljak Kamil Stoch, ki se vrača po poškodbi gležnja. Le desetinko za njim je pristal Avstrijec Daniel Huber, tretji pa je bil Lanišek. Tudi Lovro Kos je bil v družbi najboljših, na petem mestu. Timi Zajc je skočil daleč (143 metrov), a padel.

Nemški Willingen je zadnje prizorišče svetovnega pokala pred potjo smučarski skakalcev na olimpijske igre. Danes so že opravili s tekmo mešanih ekip, v soboto in nedeljo pa jih čakata še dve posamični preizkušnji. Na ti je prijavljenih le 47 tekmovalcev, tako da kvalifikacij niso izvedli, so pa ob dveh treningih zvečer izpeljali še prolog, na katerem nista skakala vodilni v skupnem seštevku Karl Geiger in njegov rojak Markus Eisenbichler, drugi skakalec Rjoju Kobajaši, izpustil ga je še Daiki Ito.

Med 44 skakalci je prvo mesto pripadlo povratniku po poškodbi Kamilu Stochu. Poljak je skočil z 12 naleta in pristal pri 146 metrih, kar je bila najdaljša daljava. Na koncu je za 0,1 točke prehitel drugega Avstrijca Daniela Huberja, ki je z enega naletnega mesta nižje skočil 141 metrov. S 4,5 točke zaostanka je bil tretji Anže Lanišek (137,5 metra), Lovro Kos, ki je bil na treningih dvakrat tretji, je bil tokrat peti (135). Med deseterico so bili kar štirje Poljaki, ki se, kot kaže, prebujajo tik pred vrhuncem sezone: Piotr Zyla je bil 4., Dawid Kubacki 7., Pawel Wasek pa 9.

Anže Lanišek je prolog končal na tretjem mestu. Foto: Sportida

Cene Prevc je skočil 132,5 metra in končal na 12. mestu, tik za njim je bil Peter Prevc (133,5), takoj za njim se je zvrstil Žiga Jelar (135), Timi Zajc pa je po 143 metrih padel in pristal na 28. mestu. Po pisanju poljskih medijev je slovenski skakalec po padcu vstal in sam zapustil ciljno areno.

Slovenci odlični na prvem treningu

Foto: Guliverimage Prvi trening je zanesljivo dobil Cene Prevc, ki je s šestega zaletnega mesta skočil 149,5 metra in konkurenco pustil daleč za seboj.

Še najbolj se mu je približal vodilni skakalec zime Karl Geiger (137), ki je sicer skočil z dveh zaletnih mest nižje. Nemec je zaostal za skoraj 14 točk. Na tretjem mestu je trening končal Lovro Kos (136,5), Peter Prevc (138,5) je bil kljub padcu 6., Timi Zajc (129,5) 9., Žiga Jelar (131) 17., Anže Lanišek (112) pa 30.

Na drugem treningu so blesteli Poljaki. Na prvem mestu je končal povratnik po poškodbi Kamil Stoch, skočil je 142 metrov in za slabe tri točke ugnal rojaka Piotra Zylo, ki se je vrnil po okužbi s koronavirusom in mu je s 147 metri uspel najdaljši skok drugega treninga. Tretji je bil tako kot na prvem treningu Kos (140 metrov), za Stochom je zaostal slabih 10 točk. Jelar (128) je bil 7., Peter Prevc (128) 10., Lanišek (127,5) 11., Zajc (118,5) 20., Cene Prevc pa s 116 metri 27.

Willingen, prolog, moški



