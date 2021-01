V živo: veter nagaja v Nemčiji, Jelar visoko, Zajc brez točk

V kvalifikacijah je v spremenljivih vetrovnih razmerah skočilo le 27 skakalcev, nato pa se je žirija tekmovanja odločila, da jih prekine.

Na tekmi tako nastopa vseh 55 skakalcev. Kot prvi od slovenske šesterice je skočil debitant na tekmah svetovnega pokala Lovro Kos in pristal pri 124 metrih, kar bo premalo za prve točke v karieri. Še skromneje je v zahtevnih razmerah nastopil povratnik v svetovnem pokalu Timi Zajc (110,5), ki ga prav tako ne bo v finalu. Lahko pa na tega še upa Tilen Bartol, ki bo s 123 metri trepetal za finalno vstopnico.

Odlično je dobre vetrovnega pogoje izkoristil Žiga Jelar, ki je pristal pri 135,5 metrih in je po doskoku zasedal tretje mesto.

Od Slovencev na nastop čakata še Bor Pavlovčič (38), ki je v soboto za las zgrešil stopničke, potem ko je bil četrti, in naš najboljši Anže Lanišek(50).

V Willingenu niso na delu bratje Prevc. Cene Prevc je bil pozitiven na covid-19 prejšnji teden, Peter Prevc pred odhodom v Nemčijo, najmlajši Domen Prevc pa je bil v stiku z okuženo osebo in ni odpotoval.

Skakalci ostajajo v Nemčiji, konec prihodnjega tedna bo Klingenthal gostil dve posamični tekmi, ki bi ju sicer moral gostiti Sapporo, a japonska prizorišča zaradi situacije, povezane s covid-19, ne bodo gostila tekem.

Posamična tekma Willingen, prva serija

Napoved pred tekmo: Granerud do dvojne zmage in skupne zmage Willingen 6?

Sobotni junak in tudi osrednji mož te zime Halvor Egner Granerud je na dobri poti, da pride v Willingenu tudi do dodatne nagrade. Po treh od skupno šestih skokov (upoštevajo se skoki iz kvalifikacij in obeh tekem) je vodilni v razvrstitvi Willingen 6 in ima pred rojakom Danielom Andrejem Tandejem 12,6, pred tretjim Poljakom Dawidom Kubackim že 34,9 točke prednosti. Če bo prvi tudi v tem seštevku, bo prejel dodatno finančno nagrado v višini 15 tisoč evrov.

Granerud je v soboto skočil že do sedme zmage v tej sezoni. Videti je, da se mu nasmiha tudi osma, s katero si bo le še bolj utrdil mesto vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala. Kar 278 točk prednosti ima pred najbližjim zasledovalcem Markusom Eisenbichlerjem.

Slovenski tabor je imel v soboto prav tako razlog za zadovoljstvo. Bor Pavlovčič je bil streljaj od premiernih posamičnih stopničk, a bil s četrtim mestom zadovoljen. Ključno je bilo, da se po prvi seriji, po kateri je bil tretji, ni ustrašil izziva, in bil tudi v drugo učinkovit.

Naš najboljši v svetovnem pokalu Anže Lanišek je bil v soboto deseti, a izpostavil, da ni pokazal najboljših skokov, kar je dober kapital za današnji dan.

Do novih točk bo skušal skočiti še Žiga Jelar (v soboto 18.), boljšo predstavo pa si obetajo povratnik Timi Zajc, Tilen Bartol in debitant Lovro Kos.