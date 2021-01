Dan za slovensko veselje?

Sobotni junak in tudi osrednji mož te zime Halvor Egner Granerud je na dobri poti, da pride v Willingenu tudi do dodatne nagrade. Po treh od skupno šestih skokov (upoštevajo se skoki iz kvalifikacij in obeh tekem) je vodilni v razvrstitvi Willingen 6 in ima pred rojakom Danielom Andrejem Tandejem 12,6, pred tretjim Poljakom Dawidom Kubackim že 34,9 točke prednosti. Če bo prvi tudi v tem seštevku, bo prejel dodatno finančno nagrado v višini 15 tisoč evrov.

Granerud je v soboto skočil že do sedme zmage v tej sezoni. Videti je, da se mu nasmiha tudi osma, s katero si bo le še bolj utrdil mesto vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala. Kar 278 točk prednosti ima pred najbližjim zasledovalcem Markusom Eisenbichlerjem.

Slovenski tabor je imel v soboto prav tako razlog za zadovoljstvo. Bor Pavlovčič je bil streljaj od premiernih posamičnih stopničk, a bil s četrtim mestom zadovoljen. Ključno je bilo, da se po prvi seriji, po kateri je bil tretji, ni ustrašil izziva, in bil tudi v drugo učinkovit.

"En super dan zame, najboljša uvrstitev v karieri! Lepo je spet biti med trideseterico, ker sem v zadnjem mesecu imel kar nekaj težav. Zelo lepo, da sem se sestavil in upam, da tako nadaljujem," je bil vesel Mojstrančan, ki upa tudi na uspešno nedeljo.

Naš najboljši v svetovnem pokalu Anže Lanišek je bil v soboto deseti, a izpostavil, da ni pokazal najboljših skokov, kar je dober kapital za današnji dan.

Do novih točk bo skušal skočiti še Žiga Jelar (v soboto 18.), boljšo predstavo pa si obetajo povratnik Timi Zajc, Tilen Bartol in debitant Lovro Kos.

Kvalifikacije, Willingen