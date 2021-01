Wengnu zaradi pandemije koronavirusa grozi odpoved

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Wengen bi moral prihodnji teden gostiti svetovni pokal alpskih smučarjev, ki pa mu po najnovejših podatkih zaradi pandemije covida-19 grozi odpoved. To je danes v pogovoru za medije v Adelbodnu nakazal tekmovalni direktor Mednarodne smučarske zveze Markus Waldner.

Waldner je potrdil, da je v Wengnu trenutno zelo slaba epidemiološka slika. Dodatno pa je izvedba tekem nevarna, ker so bili preko božično-novoletnih praznikov v Wengnu turisti iz Velike Britanije, s čimer obstaja nevarnost, da so v Švico prinesli mutiran tip virusa, o čemer je pisal tudi časnik Berner Zeitung.

Odločitev bo znana že v nedeljo. Waldner pa je odkrito razmišljal o odpovedi obeh smukov in slaloma v Wengnu in selitvi na drugo lokacijo. V primeru, da tekme ostanejo v Wengnu, pa je predlagal drugačno organizacijo bivanja za športnike, kot je bila načrtovana. Namesto v Wengnu naj bi med drugim spali v bližnjih Interlaknu in Grindelwaldu.

