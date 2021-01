Watabe premagal Riiberja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Watabe je v Lahtiju zmagal tretjič, najboljši je bil tudi lani ob koncu sezone.

Japonca sta bila najboljša na skakalnici, Riiber, najboljši nordijski kombinatorec zadnjih let, je do polovice deset kilometrske preizkušnje nadoknadil zaostanek 28 sekund in Japonca ujel, a Watabe mu je takoj zatem še enkrat ušel.

Yamamoto Norvežana sicer do cilja ni mogel slediti, vendar je vseeno zadržal tretje mesto, kar je njegov uspeh kariere.

Izidi:

1. Akito Watabe (Jap) 24:46,4 (2. po skoku/15. v teku)

2. Jarls Magnus Riiber (Nor) +10,8 (3./11.)

3. Ryota Yamamoto (Jap) 25,1 (1./23.)

4. Johannes Rydzek (Nem) 28,9 (8./5.)

5. Fabian Riessle (Nem) 44,4 (12./6.)

6. Vinzenz Geiger (Nem) 55,6 (19./2.) Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 640 točk

2. Vinzenz Geiger (Nem) 411

3. Fabian Riessle (Nem) 363

4. Akito Watabe (Jap) 328

5. Eric Frenzel (Nem) 323

6. Jens Luraas Oftebro (Nor) 316

Avstrijski kombinatorec v bolnišnico zaradi težav s srcem Avstrijski nordijski kombinatorec Bernhard Gruber, nekdanji olimpijski in svetovni prvak, moral v bolnišnico zaradi težav s srcem v Lahtiju. Po prvem pregledu v hotelu reprezentance, kjer je imel bolečine v prsih, so mu nato v bolnišnici vstavili dve žilni opornici, so sporočili iz njegove reprezentance. Bernhard Gruber je pristal v bolnišnici. Foto: Reuters "Gruber je imel delno blokiran pretok krvi, kar je povzročilo ponovne zaplete. Po podrobnem pregledu v hotelu so ga odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer so mu vstavili dve žilni opornici. Tekmovalec se dobro počiti, bo pa moral nekaj dni ostati v bolnišnici, čas, ki ga bo moral tam preživeti, pa bo odvisen od njegovega okrevanja," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA povedala zdravnica avstrijske ekipe Ines Berger-Uckermann. Pri osemintridesetletnemu Gruberju so prve težave s srcem ugotovili že marca lani in se je konec letošnjega leta komaj vrnil ponovno na treninge. Na olimpijskih igrah je osvojil štiri medalje, tudi zlato z ekipo leta 2010 v Vancouvru. Na svetovnih prvenstvih je osvojil po tri medalje vsake barve, posamično je bil prvak leta 2005 v Falunu. V svetovnem pokalu nastopa od leta 2003 in je v tem času dosegel sedem posamičnih zmag.

Preberite še: