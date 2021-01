Graabak in Riiber dobila ekipno tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežana Joergen Grabaak in Jarl Magnus Riiber sta zmagovalca ekipne tekme za svetovni pokal nordijskih kombinatorcev v Lahtiju. Prva favorita sta v teku nadomestila 27 sekund zaostanka po skoku, po katerem sta zasedala šele peto mesto, in na koncu za 0,8 sekunde ugnala Nemca Fabiana Riessleja in Vinzenza Geigerja.