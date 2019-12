V vodstvu Američan, Kranjec bo napadel stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši alpski smučarji na svetu se v Beaver Creeku, kjer imajo organizorji težave z močnim sneženjem in meglo, merijo v veleslalomu. Žan Kranjec, ki je na uvodnem veleslalomu sezone v Söldnu osvojil tretje mesto, je po prvi vožnji na petem mestu, za vodilnim Američanom Tommyjem Fordom pa zaostaja 71 stotink sekunde. Na drugem mestu je Norvežan Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0,20), tretji pa je njegov rojak Henrik Kristoffersen (+0,23). Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin se ni uvrstil v finale.

Žan Kranjec je imel to čast, da je nastopil kot prvi, saj mu žreb dodelil štartno številko 1. Njegov čas ob prihodu v cilj 1:17,11 je bil nespremenjen vse do nastopa Američana Tommyja Forda s startno številko 5. Nato pa sta Slovenca prehitela tudi norveška predstavnika Henrik Kristoffersen in Leif Kristian Nestvold-Haugen. Natanko za eno desetinko je Kranjca prehitel še ameriški veleslalomski veteran Ted Ligety.

Najboljša uvrstitev Kranjca na veleslalomih v ZDA je 14. mesto izpred dveh sezon, lani je bil le 26.

Če je prvi Slovenec nastopil povsem na začetku, pa je bil povsem drugačne usode deležen njegov rojak Štefan Hadalin. Nastopil je s številko 58, pred njegovim nastopom pa je bila tekma zaradi slabe vidljivosti za nekaj časa prekinjena. Slovenski smučar je na koncu osvojil 45. mesto.

Finalna vožnja bo na sporedu ob 20.45.

Beaver Creek, veleslalom, 1. vožnja:

