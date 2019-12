V Italiji zmagalo vreme, smuk odpovedan

V Franciji so morali organizatorji ženskega smuka začetek prestaviti za pol ure (11.00), v Italiji pa so zaradi vremenskih nevšečnosti (novega snega, dežja in visokih temperatur) najprej znižali štart moškega smuka, nato pa smukaško preizkušnjo odpovedali.

Ali in kje jo bodo nadomestili, še ni znano.

Today it's a NO go in @skiworldcup. Due to the snowfall, the warm temperatures and forecast, there is no chance to have a DH race today! 😔 Thanks to the Organisers and all people involved that worked all night! 💪🏼 New date and location will be communicated soon. #fisalpine pic.twitter.com/7dKZJDFd4o