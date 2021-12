Bo Ilka Štuhec boljše volje tudi po superveleslalomu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Val d'Isere v Franciji bo danes gostil še ženski superveleslalom za svetovni pokal. Na startu sta dve Slovenki, Ilka Štuhec in Maruša Ferk Saioni, ki sta na sobotnem smuku osvojili točke. Štuhčeva je zasedla celo odlično peto mesto in bila veliko bolj zadovoljna kot po tekmah v Kanadi, ZDA in nedavnih v St. Moritzu.