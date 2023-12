V živo: Lanišek ima razlog za optimizem

V živo, kvalifikacije:

Začetek sezone je bil v znamenju Avstrijca Stefana Krafta, ki je dobil uvodne štiri preizkušnje, zadnji v Klingenthalu pa sta šli na roko Nemcu Karlu Geigerju. Morda bomo dobili v Engelbergu novega zmagovalca, a je Kraft na treningu dal vedeti, da drži vrhunsko formo, saj je imel drugi in prvi rezultat.

Na prvem treningu je bil najboljši Nemec Philipp Raimund.

In kako so se odrezali slovenski skakalci? Anže Lanišek je imel šesti in 13. dosežek, Peter Prevc je bil 20. in 52., Timi Zajc 13. in 55., Domen Prevc 22. in 53., Lovro Kos pa 15. in 44.