Ekskluzivno: Peter Prevc razkriva svojo zgodbo o vožnji #video

Peter Prevc, ki je vsa leta navduševal ljubitelje smučarskih skokov z naravnost vrhunskimi rezultati, je letos zaključil kariero. Slovenski športni in svetovni junak ter olimpijec je zelo velik ljubitelj avtomobilizma in rad vozi dinamično, a hkrati tudi varno.

Kakšen voznik je Peter Prevc in kako uživa v vožnji?

Poleg tega, da Peter Prevc uživa na smučarskih stezah, je tudi velik ljubitelj avtomobilizma. Ker rad uživa v vožnji, je že pred desetimi leti izbral znamko Volkswagen, ki ji zvesto sledi. Ker nas je zanimalo, kako uživa v vožnji, smo z njim v prejšnjem tednu opravili intervju. Peter Prevc pravi, da čeprav je dinamični voznik, vozi vse bolj umirjeno in postaja še bolj previden med vožnjo po mestih. Med vožnjo posluša najrazličnejše vrsti glasbe ali podkaste, ker pravi, da ga to pomirja. Pred kratkim je Peter Prevc postal ponosni voznik popolnoma nove generacije modela volkswagen passat variant. Ta ima vse lastnosti, ki jih Peter Prevc potrebuje na svojih poteh.

Skupaj s Porsche Ljubljana, ki je njegov dolgoletni osebni sponzor mobilnosti, bo Peter Prevc tako še naprej užival v vseh pustolovščinah in izzivih z enim najpriljubljenejših modelov znamke Volkswagen v Sloveniji.

Novi passat je kot nalašč za družinske avanture. Zanesljivost in udobje, ki ju ponuja novi passat, bosta poskrbela, da bo vsak trenutek na cesti poln smeha, pustolovščin in čudovitih spominov.

"Porsche Ljubljana je zame vedno predstavljal simbol tradicije in kakovosti. Vedno sem občudoval njihove avtomobile znamke Volkswagen. Novi passat variant je bil moj izbor zaradi vsestranskosti in udobja," je povedal Prevc. Z veseljem sodelujemo s tako cenjenim in izjemnim slovenskim športnikom. "Za nas je bil to časten trenutek, da smo lahko gospodu Prevcu zagotovili izjemno vozilo, ki bo ustrezalo njegovim potrebam in pričakovanjem," je dejal vodja prodaje znamke Volkswagen pri Porsche Ljubljana, Miha Glavaš.

Foto: Porsche Inter Auto

Katere avtomobile je Peter Prevc vozil prej?

Peter Prevc z velikim veseljem že od nekdaj vozi avtomobile znamke Volkswagen. Do pred kratkim je imel različne passate, nazadnje VW arteon shooting brake, nedolgo nazaj pa je imel popolnoma novi model VW tiguan. Peter Prevc sicer pravi, da je izredno zadovoljen tudi z rednim vzdrževanjem vozila in brezskrbno varnostjo pri Porsche Ljubljana.

Kakšen novi passat variant od zdaj naprej vozi Peter Prevc?

Zdaj bom vozil novi passat s športno opremo R-line. Ta ima vgrajen bencinski motor s 150 konjskimi močmi. Za tega sem se odločil v prvi vrsti zaradi vse najnovejše tehnologije. Prav tako mi je paket opreme R-Line res všeč, saj je zunanji videz zares vrhunski.

Kaj vsebuje športni paket opreme passat variant R-Line 2024?

Novi volkswagen passat, ki ga je prevzel Prevc, ni običajen model. Pri Porsche Ljubljana so se potrudili in priskrbeli vrhunski novi passat z R-Line paketom opreme. Športni paket opreme R-Line navdušuje z dodatno mero dinamike. 18-palčna aluminijasta platišča Coventry, markantna zunanjost v slogu R-Line in športni sedeži z integriranim vzglavnikom dobro parirajo vašim športnim ambicijam. Tudi notranjost s črno stropno oblogo, aplikacijami iz krtačenega aluminija ali ogrevanim večfunkcijskim usnjenim športnim volanom zagotavlja še bolj športno doživetje vožnje. Še več udobja prinašajo parkirna asistenca Park Assist Pro z daljinskim upravljanjem, desetprekatna masažna funkcija sprednjih sedežev in matrični LED-žarometi IQ.Light.

Foto: Porsche Inter Auto

Novi VW passat. Katere so največje novosti?

Popolnoma nova generacija modela VW Passat je naravnost izjemna. Spoznajte osupljivi dizajn novega passata. Njegova širša, daljša in bolj ravna silhueta, ki je obenem elegantna in športna, izžareva čisto dinamiko, a hkrati ves čas ostaja zvesta nezamenljivim passatovim genom. Občutite volkswagen, ki ne bo pospešil le vašega srčnega utripa, temveč bo osvojil tudi srca vseh mimoidočih. Dizajn je prečiščen in mogočen – nedvomno passatov, nedvomno Volkswagnov in obenem z vseh zornih kotov nov. Učinkovita in kupcem prilagojena je ponudba treh novih priključnih in blagih hibridnih pogonskih sklopov ter petih turbobencinskih in turbodizelskih motorjev. Nadvse prijetno je potovalno udobje tihega, prostornega passata varianta, ki bo po želji na voljo z novim prilagodljivim podvozjem ("DCC Pro"3) in novimi sedeži ergoActive3 (s pnevmatsko masažo s točkovnim pritiskom). Povsem na novo so bile razvite intuitivne funkcije digitalizirane armaturne plošče. Novi passat lahko po želji samodejno parkira in asistirano prevozi daljše razdalje.

Fotogalerija 1 / 3

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D. O. O.