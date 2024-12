"Peter Prevc pomaga z nasveti, s svojim podjetjem pa je prisoten pri nadzoru gradnje in celotnega razvoja," je za Delo potrdil Jože Lavtižar.

Vetrovnik je ključnega pomena pri treningu smučarskih skokov, saj simulira aerodinamične razmere in omogoča treninge smučarskim skakalcem, padalcem, alpskim smučarjem in drugim. Edini nagnjeni vetrovnik v Evropi imajo po poročanju Dela v Stockholmu na Švedskem.

Slovenske skakalke na testiranju v vetrovniku na Švedskem:

Vrednost projekta je ocenjena na 6,5 milijona evrov, poleg švedskega podjetja Inclined Labs AB so investitorji tudi slovenski partnerji. Gradnja vetrovnika se je začela 6. oktobra, končana naj bi bila v letu dni, poroča Delo.

Objekt bo imel 800 kvadratnih metrov površine, poleg vetrnega predora bodo prostori za ogrevanje športnikov in druženje. Del bo namenjen raziskovalni dejavnosti v sodelovanju s fakulteto za šport, sodelovali bodo tudi s podjetjem Fonda sport performance, ki omogoča storitve za kolesarje.

Idejno zasnovo in projekt so izdelali v arhitekturnem biroju Stvar iz Ljubljane, izvajalec del je podjetje Semago iz Tržiča, začetna in pripravljalna dela je izvedlo gradbeno podjetje Ažman Lesce.

Župan Žirovnice Leopold Pogačar ocenjuje, da je to velika priložnost za Žirovnico, tako v smislu prepoznavnosti kraja kot tudi dejstva, da bodo športniki, ki bodo v vetrovniku opravljali teste, v kraju tudi jedli in spali.

