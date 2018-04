V pokalu narodov samo enkrat višje, izjemen napredek Dovžana in Pojetove

V poračunu sezone 2017/18 so v slovenski biatlonski reprezentanci izjemno ponosni na osmo mesto v pokalu narodov, kar je drugi najboljši dosežek v zgodovini, med posamezniki pa je treba posebej opozoriti tudi na napredek Mihe Dovžana in Urške Poje. Dovžan je osvojil petkrat več točk kot v prejšnji sezoni, Pojetova je zablestela na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

"Čestitam vsem fantom in puncam za odlično sezono. Srebrna medalja na olimpijskih igrah je krona štiriletnega obdobja. Fantje in punce so naredili velik korak naprej. Osmo mesto v pokalu narodov je druga najboljša uvrstitev v zgodovini slovenskega biatlona. Ponosen sem na to in upam, da bomo tako tudi nadaljevali. Čakajo mladi tekmovalci, ki bodo počasi zapolnili vrste, in upam, da se kmalu pridružijo Jakovu in druščini na najvišji ravni," je bil dosežkov v tej zimi vesel vodja panoge pri SZS Janez Ožbolt.

Ob Faku in Bauerju do posamičnih točk le še Dovžan

Jakov Fak in Klemen Bauer sta bila prva moža reprezentance, prvi je s srebrnim odličjem na februarskih olimpijskih igrah v Pjongčangu poskrbel za največji uspeh sezone, a pri zbiranju točk za visoko uvrstitev Slovenije v pokalu narodov so svoje dodali tudi Miha Dovžan, Mitja Drinovec in Lenart Oblak. Prvi je 36 točk osvojil tudi na posamičnih preizkušnjah in tako za petkrat presegel svoj izkupiček iz sezone 2016/17 (7 točk), Drinovec in Oblak sta pomagala predvsem na štafetnih tekmah.

"Vsaka točka je zame dobrodošla, zadovoljen sem vsakič, ko se uvrstim med dobitnike točk," ostaja skromen Dovžan, ki je zablestel v Ruhpoldingu, ko je na posamični tekmi na 20 kilometrov osvojil 17. mesto: "Sploh na teh individualnih tekmah sem videl, da lahko, če zadanem, kot znam, česar sicer ne pokažem vedno, dosežem dober rezultat."

"Rezerve imam pri moči. V klanec nimam težav, lahko držim priključek, položnejši klanci in ravnine, kjer je treba iti na moč, tam pa je treba še malo nadgraditi." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Napreduje iz leta v leto

"Statistika kaže vsako leto za en odstotek boljši tek, letos sem pa tudi strelsko napredoval par odstotkov in to se je poznalo," še pravi 24-letni Gorenjec in dodaja: "Napredoval sem, sploh v zadnji triadi. Že zadnja tri leta pridem v boljšo formo po velikih tekmovanjih, svetovnih prvenstvih in letos olimpijskih igrah. Zadnjega dela svetovnega pokala se zato vedno veselim. Drugi so takrat že utrujeni, meni se pa šele odpre."

In kje ima največje rezerve? "Rezerve imam pri moči. V klanec nimam težav, lahko držim priključek, položnejši klanci in ravnine, kjer je treba iti na moč, tam pa je treba še malo nadgraditi," odgovarja Dovžan in dodaja, da bo moral pri treningu moči vseeno paziti, da z njim ne izgubi poskočnosti na klancih: "Treba je pametno kompenzirati. Graditi moram na moči, ampak jaz jo tako ali tako zelo težko pridobim, izgubim pa zelo hitro. Nekdo gre lahko dvakrat v fitnes in se mu že pozna, pri meni pa gre to res počasi. Zato moram delati postopoma in sistematično."

Drinovec in Oblak sta svoj delež dodala v štafetah Mitja Drinovec je bil letos domala nepogrešljiv član moških štafet. Foto: Žiga Zupan/Sportida Mitja Drinovec, ki je v prejšnji sezoni osvojil dve točki svetovnega pokala, je letos ostal brez, vseeno pa je moški štafeti pomagal do 10. mesta na OI, 9. v Oslu, 10. v Ruhpoldingu, 12. v Oberhofu in 14. v Hochfilznu. "Naredil sem, kar sem želel, in mislim, da smo dosegli lep uspeh. S streljanjem se še nisem čisto spoprijateljil, a se bom še trudil za to," je povedal po sezoni. Enako kot za Drinovca velja za Lenarta Oblaka. Letos je bil lahko vesel zgolj štafetnih nastopov: "V streljanju nisem imel velikih težav, tekaško pa ni bilo, kot bi si želel." Vso zimo je zaradi poškodbe manjkal Rok Tršan, ki pa se prihodnjo sezono vrača: "Hrbet je v redu, vrnil sem se že na tekme nižje ravni, kjer sem sestavil že kar v redu tekme. Zame je pomembno, da bom sezono lahko začel normalno. Želim si doseči dobrih rezultatov, motivacija pa nikakor ni vprašljiva."

Urška Poje čez noč prva dama slovenskega biatlona

V ženskem delu reprezentance je vlogo prve dame to zimo prevzela 20-letna Urška Poje. V svetovnem pokalu točk še ni osvojila, zato pa je navdušila z 12. mestom na 15-kilometrski olimpijski preizkušnji. "Ne vem, kaj me je začaralo, sem pa začela nekoliko slabše, nato pa pustila stvari, da so šle, kakor so šle. Vrnila sem k osnovi in na individualni tekmi so se stvari zame res idealno poklopile. To je bil moj maksimum in vesela sem, da se je tako izšlo," se je spomnila najboljše predstave sezone.

Urška Poje je še mladinka, a čez noč je postala najizkušenejša slovenska biatlonka. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"To je bila ena velika potrditev, da lahko tekmujem tudi v najmočnejši konkurenci, to je najbolj pomembno. Vsakič, ko imam slabši dan in slabšo tekmo, se lahko spomnim na ta dokaz, da lahko," je še dodala tekmovalka, ki je še razpeta med mladinsko in člansko konkurenco. Na letošnjem mladinskem svetovnem prvenstvu v Otepääju je osvojila še peto in četrto mesto v šprintu in zasledovanju.

In kako predstavo z OI prenesti v svetovni pokal? "Niti ni težava v tem, da bi bilo treba to prenašati. Tam se nisem počutila nič drugače, štadion je bil pravzaprav edini prostor na olimpijskih igrah, ki mi je bil domač, zato mi ni težava prenesti, mogoče sem se v tistem trenutku le sprostila, saj niti nisem imela razloga, da bi se ustvarjala kakršenkoli pritisk. Konec koncev je vse moje, res tekmujem za Slovenijo, a osnova je moja," odgovarja.

"Ob slovesu Anje Eržen name res prehaja zelo odgovorna naloga"

Andreja Mali kot trenerka mladink kroji prihodnost slovenskega biatlona. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pojetova sodeluje s trenerko mladinske vrste Andrejo Mali in je z delom nadvse zadovoljna. "Pozna nas, ima širok pogled, stvari vidi, kot jih vidimo tekmovalci, zato se lažje razumemo," pravi tekmovalka, ki je po napovedanem slovesu Anje Eržen in dopinški aferi Teje Gregorin čez noč postala prvo ime slovenske ženske biatlonske reprezentance: "Ob slovesu Anje Eržen name res prehaja zelo odgovorna naloga. Veliko lažje je, če je nekdo od tebe boljši, izkušenejši in starejši, da potegne ekipo, te usmerja in pove kakšne stvari. Sicer veš, kako gre, a dobro je imeti nekoga. Za pomoč bom prosila tudi fante."