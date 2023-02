V ogenj štiri slovenska orožja, ki vejo, kako se stvarem streže

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bakurianiju v Gruziji se bo danes s tekmo v paralelnem veleslalomu začelo svetovno prvenstvo v deskanju alpskih disciplin in prostega sloga. Slovenske barve bodo zastopali Tim Mastnak, Gloria Kotnik, Žan Košir in Rok Marguč. Kvalifikacije se bodo začele ob 5.30, izločilni boji pa ob 8.30. V disciplinah prostega sloga bodo na prvenstvu nastopili Naj Mekinc, Urška Pribošič, Tit Štante in Kaja Verdnik.