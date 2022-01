Cenetu Prevcu prvi trening, Stochu drugi, Klinčeva na prologu četrta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

willingen, prolog in trening

Skakalke in skakalci so zbrani v Willingenu, kjer jih ob 16. uri čaka mešana ekipna tekma. Danes bi morali izpeljati še kvalifikacije za sobotni posamični tekmi, a sta zaradi premajhnega števila prijav na urniku prologa. Ženskega so že izvedli, najboljša je bila Jukija Sato, od Slovenk je najvišje končala Ema Klinec na četrtem mestu. Skakalce prolog čaka ob 18.30, so pa že opravili dva treninga, prvi je pripadel Cenetu Prevcu, drugi Kamilu Stochu. Na obeh je bil tretji Lovro Kos.

Tako ženska kot moška skakalna karavana sta pred pred odhodom na olimpijske igre v Pekingu zbrani v nemškem Willingenu, kjer bo danes na sporedu tekma mešanih ekip, v soboto in nedeljo pa še dve posamični tekmi.

Zaradi premajhnega števila prijavljenih tekmovalk so organizatorji v Willingenu, kjer razplet kroji tudi veter, izpeljali samo prolog 28 skakalk. Najboljša med vsemi je bila Japonka Juki Ito s 139,5 metra in 110,6 točke pred Nemko Katharino Althaus (136 metrov, 109,7 točke). Japonka je na treningu poletela do kar 154 metrov, kar je neuradni rekord skakalnice, uradni je v lasti Klemensa Muranke, ki je januarja lani skočil 153 metrov.

Tretja je bila Avstrijka Marita Kramer (131,5 metra, 105 točk), takoj za njo je s 130 metri končala Ema Klinec, (101,6 točke), Urša Bogataj je s 121 metri in 76,3 točke končala na 8. mestu, Nika Križnar je zasedla 9. mesto s 106,5 metra in 64,4 točke. Špela Rogelj je skočila 112 metrov in je z 58,1 točke končala na 12. mestu, Nika Prevc je s 102 metroma in 35,6 točke končala na 19. mestu, Jerneja Brecl je bila zaradi neustreznih smuči diskvalificirana.

Slovenci odlični na prvem treningu

Tudi v moški konkurenci kvalifikacij ne bo, saj je na prizorišču zgolj 47 skakalcev. Ti so že opravili s treningom. Prvega je zanesljivo dobil Cene Prevc, ki je s šestega zaletnega mesta skočil 149,5 metra in konkurenco pustil daleč za seboj. Foto: Guliverimage

Še najbolj se mu je približal vodilni skakalec zime Karl Geiger (137), ki je sicer skočil z dveh zaletnih mest nižje. Nemec je zaostal za skoraj 14 točk. Na tretjem mestu je trening končal Lovro Kos (136,5), Peter Prevc (138,5) je bil 6., Timi Zajc (129,5) 9., Žiga Jelar (131) 17., Anže Lanišek (112) pa 30.

Na drugem treningu so blesteli Poljaki. Na prvem mestu je končal povratnik po poškodbi Kamil Stoch, skočil je 142 metrov in za slabe tri točke ugnal rojaka Piotra Zylo, ki se je vrnil po okužbi s koronavirusom in mu je s 147 metri uspel najdaljši skok drugega treninga. Tretji je bil tako kot na prvem treningu Kos (140 metrov), za Stochom je zaostal slabih 10 točk. Jelar (128) je bil 7., Peter Prevc (128) 10., Lanišek (127,5) 11., Zajc (118,5) 20., Cene Prevc pa s 116 metri 27.

Willingen, trening, moški



