Shiffrinova v epskem spopadu boljša od Vlhove, Ana Bucik do edinih slovenskih točk

Po sedmem slalomu sezone svetovnega pokala je v dvoboju Mikaele Shiffrin in Slovakinje Petre Vlhove izid v zmagah 4:3. Američanka je s svojo 94. zmago v svetovnem pokalu še povišala vodstvo v skupnem seštevku, v katerem ima zdaj s 1029 točkami 227 točk prednosti pred Vlhovo. Ta se je Shiffrinovi, ki je imela nekaj težav z zdravjem že na prvih tekmah leta 2024 v Kranjski Gori in je zato izpustila zadnje tekme v hitrih disciplinah v Altenmarkt-Zauchenseeju, v slalomskem seštevku približala na vsega pet točk zaostanka, zdaj pa ji Shiffrinova spet beži za 25 točk.

Shiffrin je prišla do svoje 57. slalomske zmage, pete na slalomih v Flachauu. Gre za mejnike, s katerimi na novo piše zgodovino tega športa. Nobena smučarka še ni zmagala na toliko slalomih svetovnega pokala v Flachauu, Američanka je to preizkušnjo dobila tudi v letih 2013, 2014, 2018, 2021 in 2024, ob prvi zmagi je bila stara le 17 let.

Danes pa ji je uspel še en dosežek. Tudi po številu uvrstitev na slalomske stopničke, ne le po zmagah, se je izenačila s slovitim švedskim zvezdnikom osemdesetih le prejšnjega stoletja Ingemarjem Stenmarkom. Oba imata 81 slalomskih stopničk, Shiffrinova pa Šveda (40) po številu slalomskih zmag prekaša že za 17 prvih mest.

Tretje mesto je danes zasedla Švedinja Sara Hector, četrta po prvem teku.

Ana Bucik je bila 19. Foto: Guliverimage

Za edine slovenske točke je danes z 19. mestom poskrbela Ana Bucik. Po prvi vožnji je bila 16. Po prvem teku je sicer veliko bolje kazalo Andreji Slokar, v finalu je napadla z osmega mesta, a že v zgornjem delu proge naredila napako in odstopila. Tretja slovenska predstavnica na današnji tekmi Neja Dvornik je bila prepočasna za uvrstitev v finale, tekmo je končala že po prvem teku na 43. mestu.

"Težka tekma danes. Bilo je nekaj solidnih delov, a mi pravih dobrih voženj iz treningov ni uspelo prenesti na tekmo. Da se še veliko izboljšati in me na treningih čaka še nekaj dela, je pa zagotovo lepo ponovno biti v cilju in je to nekaj pomembnega," je po 19. mestu dejala Bucikova, Slokarjeva pa: "Že s prvo vožnjo nisem bila preveč zadovoljna, a je zelo dobro videti, da sem lahko med top 10 s povprečno vožnjo. V drugo sem hitro naredila napako. Se zgodi, a gremo naprej."

Kunc: Optimistično naprej

"Soliden prvi tek za Andrejo in Ano. Neja ni peljala dobro, ima težave. Ne tekmuje in ni odločna. Na tej ravni z rezervirano vožnjo nimaš možnosti. Škoda drugega teka Andreje, saj je pristop bil pravi, lotila se je napadalno. Poskušala je tekmovati, a škoda odstopa. Ani pa se je zopet prikazal star način vožnje, to prihaja iz njenih psihičnih težav. Kadar ni odločna in ne napada, preveč smuča z zgornjim delom telesa in ne razvija hitrosti, tako da se nabira zaostanek od količka do količka. Še enkrat gremo s pokončno glavo naprej. Tekme se sledijo. Prihaja Jasna, kjer smo pred Flachauvom opravili nekaj dobrih treningov in gremo optimistično naprej," je misli strnil trener Mitja Kunc.

Smučarke se zdaj selijo na Slovaško, kjer jih v Jasni ta konec tedna, 20. in 21. januarja čakata veleslalom in slalom.

Flachau, slalom, izidi: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:49,35 53,08 56,27

2. Petra Vlhova (Slk) 1:49,62 +0,27 53,01 56,61

3. Sara Hector (Šve) 1:50,46 +1,11 53,93 56,53

4. Michelle Gisin (Švi) 1:50,73 +1,38 54,16 56,57

5. Anna Swenn-Larsson (Šve) 1:50,80 +1,45 53,53 57,27

6. Camille Rast (Švi) 1:51,18 +1,83 54,77 56,41

7. Katharina Liensberger (Avt) 1:51,45 +2,10 54,06 57,39

8. Dženifera Germane (Lat) 1:51,71 +2,36 54,90 56,81

9. Lara Colturi (Alb) 1:51,84 +2,49 55,80 56,04

10. Andrine Maarstöl (Nor) 1:52,16 +2,81 55,38 56,78

...

19. Ana Bucik (Slo) 1:53,41 +4,06 55,16 58,25

... Odstop v 2. vožnji: Andreja Slokar (Slo) Ni se uvrstila v 2. vožnjo: Neja Dvornik (Slo) Svetovni pokal, skupno (20/43): 1.. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1029 točk

2. Petra Vlhova (Slk) 802

3. Federica Brignone (Ita) 787

4. Lara Gut-Behrami (Švi) 749

5. Sofia Goggia (Ita) 582

6. Sara Hector (Šve) 518

7. Michelle Gisin (Švi) 490

8. Cornelia Hütter (Avt) 435

9. Lena Dürr (Nem) 366

10. Valerie Grenier (Kan 345

...

44. Ilka Štuhec (Slo) 101

45. Ana Bucik (Slo) 95

47. Andreja Slokar (Slo) 94

65. Neja Dvornik (Slo) 45

... Slalom (7/11): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 530

2. Petra Vlhova (Slk) 505

3. Lena Dürr (Nem) 366

4. Sara Hector (Šve) 246

5. Michelle Gisin (Švi) 242

6. Katharina Liensberger (Avt) 209

7. Katharina Huber (Avt) 173

8. Leona Popović (Hrv) 163

9. Ali Nullmeyer (Kan) 156

10. Camille Rast (Švi) 141

...

17. Andreja Slokar (Slo) 94

32. Ana Bucik (Slo) 49

37. Neja Dvornik (Slo) 32

...

