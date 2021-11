Švicar po grdem padcu pripravljen na vrnitev, a ker se ni cepil, ga v Kanadi ne bo

Razlog za to pa ni povezan s poškodbami, ampak z novim koronavirusom. Kryenbühel se namreč ni cepil, Kanadčani pa necepljenim ne dovoljujejo vstopa v državo.

"Pred časom sem virus prebolel, zato se nisem cepil. Pogoj je neprimeren, saj mi obvezno cepljenje zdaj ne more dati ničesar. Razočaran sem, ker ne bom mogel nastopiti na prvi tekmi, menim, da to ni prav in bi stvar lahko reševali drugače. Tudi s prestavitvijo tekme na drugo prizorišče, interesentov je dovolj. Na žalost bom na tekmo moral počakati do Beaver Creeka," je dejal Švicar.

Smuk v Lake Louisu bo na sporedu 27. novembra, dan pozneje pa bo še superveleslalom.

V Lake Louisu ga ne bo, saj ni cepljen proti covid-19. Foto: Reuters

Pretres možganov, zlom ključnice, poškodba kolena

Po strašljivem padcu na skoku tik pred ciljem je Kryenbühl 22. januarja negiben obležal v snegu, v bolnišnici, kamor so ga pripeljali s helikopterjem, pa so zdravniki poleg hudega pretresa možganov ugotovili še zlom ključnice in poškodbe kolena. Strgal si je križno in notranjo kolensko vez.

Sedemindvajsetletni Švicar za zdaj še nima zmage v svetovnem pokalu, trikrat se je uvrstil na zmagovalni oder. V lanski sezoni je bil tretji na smukih v Val d'Iseru in Bormiu, kjer je bil leto prej drugi.