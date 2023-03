V živo: Domen Prevc in Lanišek v boju za stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalci norveško turnejo, na kateri vodi Halvor Egner Granerud, nadaljujejo s posamično tekmo na letalnici v Vikersundu, kjer so skakalke danes s premiernim uradnim treningom na letalnicah dočakale zgodovinski trenutek. Po prvi seriji je v vodstvu Norvežan Halvor Egner Granerud (235,5 m; 225,2 točke) pred Avstrijcem Stefanom Kraftom ( 239,5 m; 215,4). V finale se je uvrstilo vseh pet Slovencev, blizu stopničk sta Domen Prevc (232,5 m; 199,8) na petem in Anže Lanišek na šestem mestu (226 m; 195,9). Domen za tretjim mestom zaostaja le točko in dve desetinki, Lanišek pa 5,1 točke.