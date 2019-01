Tudi Peter Fill predčasno končal sezono

"Dovolj je za to sezono. Moraš biti 100-odstoten, če želiš tekmovati. Ne morem nastopiti v Wengnu, Kitzbühlu in Garmischu, če me boli hrbet, ob tem pa so to še zelo težke proge," je za italijansko smučarsko zvezo povedal Fill, dobitnik malega kristalnega globusa v smuku v letih 2016 in 2017 ter v kombinaciji leta 2018.

Čeprav šteje 36 let, kariere še ne namerava končati. To bo storil leta 2021 na SP v Cortini d'Ampezzo.