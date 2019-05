Francozinja postavila smuči v kot

Francozinja Taina Barioz je odločitev o koncu tekmovalne poti sporočila z objavo na družbenih medijih, kot je v zadnjem času postala že navada. Po 14 letih, ki jih je preživela na tekmovanjih na najvišji ravni, se je odločila, da bo odprla novo življenjsko poglavje.

Lani decembra si je na treningu poškodovala levo koleno, po poškodbi pa se ni več vrnila na želeno raven: "Odločitve nisem sprejela zlahka, z njo sem kar precej odlašala. Vendar pa je bila zadnja poškodba hujša kot prejšnje, zato sem se odločila prisluhniti svojemu telesu in srcu. Čeprav bom zelo pogrešala smučanje in tekme, me čakajo drugi izzivi in obzorja, za katera komaj čakam, da jih odkrijem."

Dvakrat na stopničkah

Lani je nastopila na olimpijskih igrah v Južni Koreji. Foto: Reuters Smučarka, ki je bila ves čas zelo blizu veleslalomskemu vrhu, pa slasti zmage v svetovnem pokalu ni nikoli okusila, tudi zaradi poškodb, ki so je ustavile na tej poti. V svetovnem pokalu je najvišje posegla dvakrat, z drugim mestom marca 2016 na veleslalomu v St. Moritzu in s tretjim mestom na veleslalomu decembra 2009 v Lienzu.

Na največjih tekmovanjih je na svetovnem prvenstvu leta 2011 v Garmisch-Partenkirchnu osvojila ekipno zlato na paralelni moštveni preizkušnji.

Sezono 2018/19 so zaznamovale številke zvezdniške upokojitve. Od tekmovalnega smučanja so se med drugimi poslovili Lindsey Vonn, Aksel Lund Svindal, Frida Hansdotter, Patrick Küng, Sandro Viletta, Andre Myhrer, Thomas Fanara, Chiara Costazza, Mathias Hargin, Felix Neureuther in Philipp Schörghofer.