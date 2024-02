Izjemen uspeh šele 16-letne Slovenke

Mlade slovenske skakalke so pokazale, da sodijo v sam svetovni vrh, potem ko sta se kar dve naši skakalki zavihteli na stopničke. Za prvo mesto je poskrbela Tina Erzar, njen uspeh pa je s tretjim mestom dopolnila Taja Bodlaj. Ajda Košnjek je tekmovanje končala na 14. mestu, mesto za njo pa se je uvrstila Jerica Jesenko.

Ni pričakovala, da bo tako visoko

"Občutki so fenomenalni. Res nisem pričakovala, da bom tako visoko. Pokazala sem res dobre skoke in res sem zadovoljna, da mi je uspelo," je po velikem uspehu povedala mlada slovenska skakalka.

“Na mladinskih svetovnih prvenstvih res še nimam bronaste medalje, tako da sem noro vesela. Sploh pa za Tino, ki je še tako mlada, da so ji uspeli taki dobri skoki, glede na to, da je zmagala. Veseli sva, da sva skupaj na odru. Res lepo!” pa je povedala Taja Bodlaj.

Ni pričakovala, da bo tako visoko uvrščena. Foto: Jure Makovec/STA

Po prvi seriji tekme smučarskih skakalk na srednji napravi v Planici je bil pogled na rezultate za državo organizatorko odličen. V vodstvu je bila 16-letna Tina Erzar s 101 metrom in 131,4 točke pred rojakinjo, mladinsko olimpijsko prvakinjo, Tajo Bodlaj z 99 metri ter 126,5 točke, tretja je bila Avstrijka Julia Muehlbacher z 98 metri ter 126,2 točke. Jerica Jesenko je skočila 92 metrov, 112,7 točk pa je zadoščalo za 11. mesto, Ajda Košnjek je s 93.5 metri in 107,8 točkami zasedala 16. mesto po prvi seriji.

V finalni seriji je Košnjek s 93 metri in 222,2 točkami napredovala na 14. mesto, Jesenko pa je z 92.5 metri in 221,5 točkami nazadovala na končno 15. mesto. Boj za stopničke je odprla Julia Muehlbacher s 95.5 metri in 250,9 točkami. To je bilo preveč za Tajo Bodlaj, ki pa je kljub temu ostala na zmagovalnem odru, s 93.5 metri in 247,9 točkami je osvojila bronasto medaljo! Zlato in s tem naslov mladinske olimpijske prvakinje pa je v velikem slogu, z najboljšo oceno tudi finalne serije s 97.5 metri in skupno 266,3 točkami osvojila Tina Erzar!

Svetovno mladinsko prvenstvo, posamična tekma (ž):