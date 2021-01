Pribošičeva sezono odprla z 28. mestom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V avstrijskem Kreischbergu so se pozno popoldan zaključile ženske kvalifikacije prve letošnje tekme svetovnega pokala v skokih prostega sloga. Na skoku Ikarus so močno izstopale Japonke, ki so zanesljivo zasedle prva tri mesta od šestih, ki vodijo v sobotni finale. Urška Pribošič je prvi nastop v tej sezoni končala na 28. mestu.