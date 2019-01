Skakalce čakajo spremembe

Po jesenskih predlogih za koledar nove sezone svetovnega pokala smučarskih skokov so po pisanju poljskih medijev pri Mednarodni smučarski zvezi predstavili aktualizirano različico predhodnega koledarja sezone 2019/2020.

Brez Turčije, po 20 letih spet Iron Mountain

Ta vključuje 37 tekem svetovnega pokala, od tega sedem ekipnih tekem. Vse skupaj se bo, kot zadnji sezoni, začelo v poljski Visli 23. novembra. Zadnja tekma svetovnega pokala bo 15. marca, za razliko od tradicije, na Norveškem, v Vikersundu, kjer bo znan lastnik velikega kristalnega globusa.

Nato sledi še vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v poletih, ki ga bo med 19. in 22. marcem gostila Planica, sicer tradicionalno zadnje prizorišče svetovnega pokala.

Marca 2020 bo v Planici svetovno prvenstvo v poletih, zaključek sezone svetovnega pokala pa v Vikersundu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za razliko od jesenskih predlogov novi ne predvideva tekem v Erzurumu. Sprva so predvidevali, da bi Turki gostili tekme na začetku februarja 2020, a jim jih niso dodelili. Domnevo, ker se je mesto zaradi pomanjkanja financ odpovedalo gostiteljstvu tekem kontinentalnega pokala in FIS tekem.

Skakalci se vračajo v ZDA, kar je bilo znano že jeseni. Zdaj je znano še prizorišče, in sicer Iron Mountain, kjer sta tekmi predvideni za 22. in 23. februar.

Willingen bo eno od dveh prizorišč t. i. ekipne turneje. Foto: Sportida

"Ekipna turneja"

Presenetljivo naj bi se vrnila neke vrste ekipna turneja, ki smo jo spremljali med letoma 2009 in 2013, ko so Nemci serijo tekem, ki so se seštevale, organizirali v Oberstdorfu, Klingenthalu in Willingenu. Tokrat bo teden dni dolga turneja sestavljena iz petih tekem, na dveh prizoriščih v Titisee-Neustadtu (8.-9. februar) in Willingen (14.-16. februar), ki bo še letos kot samostojna serija Willingen 5.

Za konec svetovnega pokala sledi turneja raw-air, ko se bodo seštevali skoki v Oslu, Lillehammerju, Trondheimu in Vikersundu.

Predviden spored svetovnega pokala 2019/2020: 23.-24. 11.: Visla (ekipa, posamična tekma)

30. 11.–1. 12.: Ruka

7.-8. 12.: Nižni Tagil

14.-15. 12.: Klingental (ekipna, posamična tekma)

21.-22. 12.: Engelberg

29. 12.-6. 1.: novoletna turneja (Oberstdorf, Ga-Pa, Innsbruck, Bischofshofen)

11.-12. 1.: Predazzo

18.-19. 1.: Bad Mitterndorf

25.-26. 1.: Zakopane

1.-2. 2.: Sapporo

8.-9. 2.: ekipna turneja - Titisee-Neustadt (ekipna, posamična tekma)

14.-16. 2.: ekipna turneja - Willingen (posamična, posamična, ekipa tekma)

22.-23. 2.: Iron Mountain

29. 2.-1. 3.: Lahti (ekipna, posamična tekma)

7.-8. 3.: raw-air turneja – Oslo (ekipna, posamična tekma)

10. 3.: raw-air turneja – Lillehammer

12. 3.: raw-air turneja – Trondheim

14.-15. 3.: raw-air turneja – Vikersund (ekipna, posamična tekma)

Spored svetovnega prvenstva v poletih 2019/2020 (Planica) 20. 3. 2020 – 1. in 2. serija

21. 3. 2020 – 3. in 4. serija

22. 3. 2020 – ekipna tekma

