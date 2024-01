Švedinje in Norvežani potrdili svojo prevlado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva postava Švedinj je zmagala na tekmi smučarskih tekačic v štafeti 4 x 7,5 km za svetovni pokal v nemškem v Oberhofu. Moško štafeto so dobili Norvežani. Slovenija svoje ekipe na tekmi ni imela.

Švedinje Linn Svahn, Frida Karlsson, Ebba Andersson in Jonna Sundling so za 17,5 sekunde prehitele Nemke v prvi postavi, tretja je bila Finska (+2:11,3).

Norveški smučarji tekači Martin Loewestroem Nyenget, Erik Valnes, Paal Golberg in Johannes Hoefsflot Klaebo pa so zmagovalci moške štafetne tekme na 4 x 7,5 km za svetovni pokal v Oberhofu.

Tekmo je v zadnjem krogu v svojo korist odločil Klaebo, ki je bil v sprintu za desetinko sekunde hitrejši od Italijana Federica Pellegrina in devet od rojaka Mattisa Stanshagna, ki je bil zadnji tekač v drugi norveški ekipi.

Tekma je bila izredno napeta vse do konca, saj je v razmaku 2,5 sekunde tekmo končalo sedem štafet, v desetih sekundah pa kar deset. Na naslednjih mestih so se zvrstile druga ekipa Italije, Finska, Francija, Švedska, Kanada, druga ekipa Finske in Nemčija.