Slovenski kvartet napada Saaslong

Tretji superveleslalom sezone se bo v Val Gardeni začel ob 12.00. Odprl ga bo Francoz Adrien Theaux. S številko 12 bo progo Saaslong napadel prvi od štirih Slovencev, Boštjan Kline. Kot 21. bo nastopil Martin Čater, s številko 26 bo dobre rezultate iz ZDA skupaj potrditi Klemen Kosi, slovenske nastope pa bo sklenil Miha Hrobat (42).

Spomnimo, prvo superveleslalomsko preizkušnjo sezone je v Lake Louisu dobil Norvežan Kjetil Jansrud. V Beaver Creeku je bil najboljši Max Franz. V superveleslalomskem seštevku pa vodi Mauro Caviezel.

Z današnjo tekmo v Val Gardeni se sicer začenja divji ritem svetovnega pokala. Moški koledar namreč v roku devetih dni predvideva kar sedem tekem na treh različnih prizoriščih. V soboto bo v Val Gardeni na sporedu še smuk. V nedeljo in ponedeljek bo z veleslalomom in paralelno preizkušnjo oživela Alta Badia. Po le dnevu tekmovalnega premora sledi dvojni tehnični program v Saalbachu, ki bo gostil odpadli tekmi iz Söldna in Val d'Isera, nato pa vrnitev v Dolomite in še klasični slalom v Madonni di Campiglio.