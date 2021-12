Nova priložnost za slovensko trojico

Bormio bo danes za tekmovalni konec leta 2021 gostil še en superveleslalom kot nadomestna lokacija za odpadlo tekmo v Lake Louisu. V Bormiu sta bila v torek in sredo že na sporedu smuk in superveleslalom. Na štartu preizkušnje, ki se bo začela ob 11.30, bodo tudi trije Slovenci.

Na zahtevni progi v Bormiu bo danes na sporedu še en superveleslalom. V sredo je bil najhitrejši Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, drugo in tretje mesto pa sta zasedla Avstrijca Raphael Haaser in Vincent Kriechmayr. Slovenci so bili precej skromni in so ostali brez točk.

Danes bodo imeli novo priložnost. Martin Čater bo nastopil kot 44., Boštjan Kline 49., Miha Hrobat pa bo nosil številko 52.

Superveleslalom bo ob 11.30 odprl Nemec Andreas Sander.