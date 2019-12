Štuhčeva v generalki sekundo za novo tekmico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ilka Štuhec je na treningih vknjižila 13. in 15. čas. Foto: Reuters

Potem ko si je na prvem treningu prvo mesto razdelila z Američanko Alice McKennis, je bila 21-letna Kajsa Vickhoff v četrtek hitrejša od vseh udeleženk uradnega preizkusa tekmovalne proge. Nekdanja dvakratna mladinska svetovna prvakinja, ki na smukaški tekmi še nikoli ni bila boljša kot 23., medtem ko je bila v superveleslalomu že dvakrat med deseterico, je s tem preprečila popolno prevlado Avstrijk. V prvi deveterico jih je bilo kar šest, med njimi tudi Tamara Tippler (+0,15), Nina Ortlieb (+0,29) in Nicole Schmidhofer (+0,33), ki so se zvrstile od drugega do četrtega mesta.

Ilka Štuhec je drugi in obenem zadnji trening pred petkovo vrnitvijo v svetovni pokal končala na 13. mestu. Ameriško zvezdnico Mikaelo Shiffrin je prehitel za štiri desetinke, medtem ko pa je za najhitrejšo Norvežanko zaostala za sekundo in štiri stotinke.

Že v petek, ko bo na sporedu prvi od dveh smukov (štart ob 20.30), bo šlo v Lake Louisu, povsem zares. Drugi smuk je predviden za soboto, v nedeljo pa se bodo Štuhčeva in tekmice od Kanade poslovile še s superveleslalomom.