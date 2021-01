Štuhčeva je pokazala zobe

Najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec si je s petim časom in majhnih zaostankom za najhitrejšo Ester Ledecko na drugem uradnem treningu pred sobotnim smukom svetovnega pokala v St. Antonu okrepila samozavest in vlila upanje na dober tekmovalni konec tedna v Avstriji.

Ravno v trenutkih, ko je njen domači Maribor znova ostal brez Zlate lisice, je Ilka Štuhec še drugič preizkusila smukaško progo Karl Schranz v St. Antonu. Če je na prvem treningu storila eno večjo napako in bila krepko oddaljena od najboljših, je v "generalki" vložila kandidaturo za boj za najvišja mesta. Drugi trening je namreč končala na petem mestu.

Najhitrejša je bila sicer Ester Ledecka, ki še vedno krmari med deskanjem in smučanjem. Da to počne na vrhunski ravni, je Čehinja, ki se v tej zimi lahko pohvali z zmagama v obeh športih (dobila je paralelni deskarski veleslalom v Cortini d'Ampezzo in smučarski superveleslalom v Val d'Iseru), dokazala tudi z najboljšim časom v St. Antonu (1:24,49). Štiri stotinke sekunde počasnejša je bila tokrat Norvežanka Kajsa Lie Vickhoff, sledili sta ji Italijanki Marta Bassino in Sofia Goggia, na petem mestu pa z zaostankom 24 stotink skupaj Štuhčeva in Nina Ortlieb.

Spodbudno je nastopila tudi Maruša Ferk, ki je pred dnevi nastopila na superveleslalomih evropskega pokala v Zinalu ter bila 6. in 8. Tokrat je na treningu zabeležila 23. čas z zaostankom 1,27.

Smuk v St. Antonu bo na sporedu v soboto ob 11.45, dan zatem pa se bodo smučarke podale še v lov na superveleslalomske točke.