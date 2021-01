Ilka Štuhec za začetek daleč od najboljših

V St. Antonu bo konec tedna v znamenju ženskih hitrih disciplin. Smučarke so v četrtek opravile prvi uradni trening smuka na progi Karla Schranza. Najhitrejši čas sta postavili Avstrijka Tamara Tippler in Švicarka Lara Gut-Behrami (1:25.80), tretje mesto pa je zasedla še ena domača predstavnica Nina Ortlieb (+0.20). Na avstrijskem Tirolskem sta dve Slovenki - Ilka Štuhec in Maruša Ferk. Na uvodnem treningu sta postavili 24. in 37. čas.

V St. Antonu slovenske barve brani tudi Maruša Ferk. Foto: Sportida

Štuhčeva ima po uvodnem delu sezone dovolj razlogov za optimizem. Na prvem smuku v Val d'Iseru je bila tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu, na drugem smuku na istem prizorišču sedma.

Tudi superveleslalomska forma je v vzponu. V Val d'Iseru je bila 15. in prvič po SP v Aareju leta 2019 del najhitrejše petnajsterice. Štuhčeva bo na SP prihodnji mesec napadala še tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v smuku.

Švicarka Corinne Suter je zmagala na uvodnem smuku sezone, drugega je dobila Italijanka Sofia Goggia, uvodni superveleslalom pa je osvojila Čehinja Ester Ledecka.

Tina Maze je pred sedmimi leti, bilo je 13. januarja 2013, zmagala na superveleslalomu v St. Antonu. Foto: Reuters

Zmagovalka zadnjega superveleslaloma za svetovni pokal v St. Antonu pred sedmimi leti je bila Tina Maze, dan pred tem je na smuku, na katerem je bila Mazejeva četrta, zmagala Američanka Alice McKennis. Štuhčeva je smuk končala na 20. mestu, superveleslalom pa na 31.