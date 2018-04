Spremembe tudi v francoskih skokih

Gerard Colin ni več trener Francozov

Po olimpijski sezoni se bodo v kar nekaj reprezentancah prevetrila trenerska mesta. V slovenski so se že. "Začenjamo z novo energijo in novo svežino. Izziv je velik. Želimo biti spoštovani v svetu smučarskih skokov in se na vsaki tekmi predstaviti v glavnih vlogah. Merimo na najvišja mesta. Verjamem, da nam bo uspelo," je ob prvi predstaviti pred sedmo silo v četrtek dejal novi trener smučarskih skakalcev Gorazd Bertoncelj.

Slovenija, Avstrija, Finska, Francija ...

Vincent Descomb Sevoie (na fotografiji) in mladi up Jonathan Learoyd še čakata na to, kdo ju bo v treniral v prihodnosti. Foto: Sportida

Svežino iščejo tudi Avstrijci, od katerih se je po izjemno skromni sezoni poslovil Heinz Kuttin, Finci, ki jim je v slovo tudi zaradi skromnega proračuna pomahal Andreas Mitter, in zdaj še Francozi.

Glavni trener Gerard Colin in njegov pomočnik Robert Treitinger se po štiriletnem ciklusu umikata. Pod njunim vodstvom je 34-letni veteran Vincent Descombes Sevoie dosegel največje uspehe. Večkrat se je uvrstil med deseterico, leta 2016 pa v Rukki s petim mestom vknjižil uspeh kariere.

Rezultati so v olimpijski sezoni začeli padati (Sevoie je le enkrat prišel do točk, v Nižnem Tagilu je bil 27., 17-letni Jonathan Learoyd pa dvakrat (29., 25.), Francozi so se celo predčasno umaknili z novoletne turneje, po koncu tekmovalnega obdobja pa je nekdanji smučarski skakalec Colin napovedal trenerski umik.

Nekatere cilje uresničili, za druge je potreben čas

"Pred štirimi leti smo se zbrali in začrtali cilje, štiri leta pozneje ugotavljamo, da nam je nekatere uspelo uresničiti, drugih ne. Na nekaterih točkah smo bili konkurenčni, vzbudili smo zanimanje za francoske smučarske skoke, a hkrati so bili nekateri cilji previsoki. Kot na primer ta, da bi prišli na zmagovalni oder ali pa sestavili ekipo. V preteklost se oziramo brez obžalovanj, v skoke smo vložili vse, kar smo lahko, a francoski skoki potrebujejo več časa, da se bodo približali najboljšim," je v izjavi za javnost zapisal 60-letnik in dodal, da je bilo že pred časom jasno, da se bo poslovil po olimpijskih igrah.

Gerard Colin meni, da francoski smučarski skoki potrebujejo več časa, da bodo povsem vzpostavili stik z najboljšimi skakalnimi nacijami. Foto: Sportida

Kdo ga bo nasledil, še ni znano. Trenerskega odgovora tudi Finci še nimajo, naj pa bi bil najbližje trenerski taktirki nekdanji domači skakalec Lauri Hakola.