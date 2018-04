Kako veliki so čevlji Gorana Janusa?

Gorazd Bertoncelj prevzema taktirko. Foto: Vid Ponikvar

Gorazda Bertonclja sicer čaka še uradno ustoličenje na majskem zboru za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, a dvomov o tem, da bo 41-letni strokovnjak postal glavni trener slovenske skakalne reprezentance, ni več. Po krajšem oddihu po koncu sezone je diplomant fakultete za šport že zavihal rokave in se lotil načrtov za začetek novega olimpijskega obdobja.

Medtem ko so se najboljši slovenski skakalci razpršili na različne dopustniške konce, pa bo novi trener danes prvič stopil pred sedmo silo. Novinarsko konferenco, ki se bo začela ob 12.30, si boste lahko ogledali tudi v neposrednem prenosu na naši spletni strani.

Veliki čevlji Gorana Janusa

Spomnimo, Bertoncelj bo na trenerskem stolpu zamenjal Gorana Janusa. Ta je najboljšim slovenskim skakalcem z zastavico mahal vse od leta 2011. Na ta način je bil sooblikovalec velikega razcveta, ki ga je poosebljal predvsem Peter Prevc. V zadnjih dveh sezonah je rezultatska krivulja resda strmo padla, a reprezentančni opus pod Janusovim vodstvom je izjemen. Vrhunci so veliki kristalni globus, dve olimpijski kolajni in zmaga na turneji štirih skakalnic, torej uspehi pod katere se je podpisal Prevc.

Skupno je kot šef stroke slovenske skakalce popeljal do 37 posamičnih in devetih ekipnih zmag v svetovnem pokalu, na velikih tekmovanjih so njegovi varovanci osvojili devet medalj, v pokalu narodov pa so bili stalno tik pod vrhom.