Sprememba za svetovno prvenstvo v Planici: sobotne tekme ne bo dopoldne

Pred štirimi leti je bilo v Planici izjemno vzdušje, ko se je v štirih dneh zbralo kar 112 tisoč ljubiteljev dolgih poletov. Da je bila številka takšna, se je organizator lahko zahvalil Petru Prevcu, ki je imel takrat sanjsko sezono.

Povrhu vsega je bila tekma že v četrtek, saj so nadomeščali odpadlo iz Titisee-Neustadta. Takšne številke letos organizator ne pričakuje, a je zanimanje za vstopnice bistveno večje kot v zadnjih letih.

Veliko zanimanje iz tujine, za soboto so sedišča že razprodana

Letalnica bratov Gorišek bo namreč med 19. in 22. marcem gostila svetovno prvenstvo v poletih, zato bo bistveno več gledalcev tudi iz tujine. Poljaki so že po tradiciji nori na skoke in jih vidimo na vseh prizoriščih svetovnega pokala, manjkali pa ne bodo niti v dolini pod Poncami. Za zdaj so kupili že 2500 vstopnic. Tudi v Nemčiji in na Norveškem vlada veliko zanimanje, saj so jih v teh dveh državah prodali že 1600 oziroma 1500.

Poljski skakalci bodo imeli spet številčno podporo v izteku Letalnice bratov Gorišek. Foto: Vid Ponikvar

"Predprodaja vstopnic za letošnje svetovno prvenstvo v poletih poteka nad pričakovanji. Tako so za sobotno tekmo (21. marec) že razprodane vstopnice za vse tribune. Izjemno se je povečala predprodaja v tujini. Med drugim je tudi za ostale dni za mesta na različnih tribunah na voljo le še nekaj vstopnic. Prodaja vstopnic za stojišča se je v zadnjem tednu prav tako izjemno povečala, zato lahko pričakujemo, da bo tudi teh začelo zmanjkovati. Dokončno število obiskovalcev na prizorišču bo sicer organizator določil 14 dni pred začetkom tekmovanja, saj bo potrebno upoštevati vremenske vplive, ki lahko zmanjšajo možnost obiska gledalcev," je uradno sporočilo organizatorja svetovnega prvenstva v poletih.

V soboto bodo skakali popoldne

Planica dnevno sprejme med 25 do 30 tisoč ljubiteljev skokov, vse pa je odvisno od vremenskih razmer. V primeru snega ali dežja je zaradi logistike številka razumljivo nižja. Vstopnice gredo zelo dobro v promet tudi za stojišča. V primerjavi z lanskim letom se je številka povečala za kar petkrat.

Se še spomnite, kako je bilo leta 2016, ko je imel Peter Prevc po sanjski sezoni svoj praznik pred slovenskimi navijači? V štirih dneh je Planico obiskalo 112 tisoč ljudi. Foto: Vid Ponikvar

"Vse, ki si želijo letos obiskati naš največji športni praznik, pozivamo, naj si svoje vstopnice zagotovijo čim prej. Nižja cena vstopnic velja do konca predprodaje, to je do 1. marca oziroma do razprodaje prostih mest. Z nakupom vstopnice v predprodaji pomagate tudi pri organizaciji, saj lahko prometno infrastrukturo in organizacijske dejavnosti izvedemo boljše," še sporoča organizator, ki se bo s tem ukrepom izognil nevšečnostim, ki so se zgodile leta 2010. Takrat je na nedeljsko tekmo svetovnega prvenstva hotelo v Planico priti približno 80 tisoč gledalcev, a so jih morali že pri izvozu za Hrušico zaustaviti, saj dolina ne bi sprejela takšne mase vozil in ljudi.

Za letošnjo Planico bodo imeli vseeno dodaten logistični zalogaj, saj bo program nekoliko spremenjen, kot smo ga vajeni. Kot prvo bo ekipna tekma v nedeljo, ker na svetovnem prvenstvu v poletih tekmovalci v boju za medalje opravijo štiri polete za končno razvrstitev v posamični konkurenci – prvi polčas bodo skušali izvesti v petek in drugega v soboto. Druga sprememba je termin sobotne tekme, ki predstavlja novost. Ta se bo začela šele ob 14.45 in ne tradicionalno v dopoldanskem času. Ker je lastnik pravic za tekmovanje Mednarodna smučarska organizacija (FIS), so se zaradi televizijskih prenosov odločili za zamik tekme, saj je tisti konec tedna zaključek sezon tudi v preostalih zimskih športih.