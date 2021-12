Sprememba v slovenski skakalni reprezentanci

Pred smučarskimi skakalci je tretja postaja svetovnega pokala. Pred potjo v poljsko Wislo, kjer bo v soboto na sporedu ekipna tekma, v nedeljo pa še posamična, je glavni trener A-reprezentance Robert Hrgota opravil eno menjavo. Namesto Tilna Bartola bo slovensko šesterico sestavljal Domen Prevc. V tej so še drugi skakalec zime Anže Lanišek, Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos.

Zadnja leta so skakalci sezono svetovnega pokala začeli v Wisli, letos pa je prišlo do spremembe, saj so olimpijsko tekmovalno obdobje pred dvema tednoma začeli v Nižnem Tagilu, nadaljevali pa v Ruki, kjer je Anže Lanišek dvakrat skočil na zmagovalni oder in dočakal tudi premierni zmago svetovnega pokala.

Karavana se je iz Finske preselila na Poljsko, kjer glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota znova računa na šest skakalcev, a je, za razliko od Ruke, opravil eno menjavo. Po skromnem začetku je Tilna Bartola zamenjal Domen Prevc, ki se tako po dobrem tednu vrača v svetovni pokal, je Smučarska zveza Slovenije objavila na svojem družbenem omrežju.

Najmlajši od bratov Prevc je nastopil že v Nižnem Tagilu, ko je vskočil namesto Petra Prevca, ki je uvod izpustil zaradi rojstva drugega otroka. Domen v Rusiji ni prišel do točk, v kvalifikacijah je bil dvakrat prekratek, da bi se uvrstil na tekmo.

Anže Lanišek je trenutno drugi skakalec svetovnega pokala. Foto: Sportida

Na Poljskem trije Prevci, Lanišek, Zajc in Kos

Hrgota bo na Poljskem tako računal na vse tri brate Prevc, drugega skakalca sezone Laniška, Timija Zajca in Lovra Kosa.

Wisla bo v soboto gostila ekipno tekmo, v nedeljo pa še posamično.

Wisla, svetovni pokal Petek, 3.december

18.00 kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo Sobota, 4. december

16.30 ekipna tekma Nedelja, 5. december

16.00 posamična tekma

Vrstni red, svetovni pokal, skupno (4): 1. Karl Geiger (Nem) 305 točk

2. Anže Lanišek (Slo) 252

3. Markus Eisenbichler (Nem) 192

4. Ryoyu Kobayashi (Jap) 180

5. Halvor Egner Granerud (Nor) 160

6. Stefan Kraft (Avt) 146

7. Cene Prevc (Slo) 133

8. Killian Peier (Švi) 119

9. Timi Zajc (Slo) 90

10. Marius Lindvik (Nor) 82

...

18. Peter Prevc (Slo) 64

35. Lovro Kos (Slo) 16

...

