Skakalke že potegnile črto pod Planico, skakalci popoldan v kvalifikacijski boj

Medtem ko so smučarske skakalke v sredo s tekmo na veliki skakalnici končale nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, pa se za smučarske skakalce dogajanje na veliki skakalnici šele začenja zares. Ob 17.30 jih čakajo kvalifikacije za petkovo posamično tekmo (17.30). Slovenske barve bodo zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Domen Prevc.

Pred smučarskimi skakalci sta še dve tekmi nordijskega svetovnega prvenstva v Planici. V petek se bodo za komplet odličij borili na posamični tekmi na veliki skakalnici, v soboto pa bodo reprezentanti moči združili na ekipni tekmi.

Sredin trening je zaznamoval grd padec Petra Prevca, ki so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. "Ob padcu je na srečo utrpel le udarce, zaradi katerih čuti bolečine, in lažji pretres možganov. Več informacij sledi jutri," so v sredo popoldan sporočili iz Smučarske zveze Slovenije in dodali, da bo čez noč ostal na opazovanju. Novih uradnih informacij o njegovem zdravstvenem stanju še ni.

Ob 17.30 se bo 62 skakalcev podalo v kvalifikacijski boj za petkovo preizkušnjo. Slovenski selektor Robert Hrgota lahko računa na štiri tekmovalce. Najbolj vroči železi sta Timi Zajc in Anže Lanišek, ki sta na sredinem treningu zasedla drugo in prvo oziroma tretje in drugo mesto. Oba sta izpustila tretji trening skok, po treningu pa dejala, da sta zadovoljna z uspešnim prehodom na veliko skakalnico.

Anže Lanišek je s prehodom na veliko skakalnico lahko zelo zadovoljen. Foto: Sportida "Super zadovoljen sem, kot že prejšnji teden, skoki so dobri. Ta skakalnica mi je še ljubša, na njej veliko treniramo. Začel sem odlično. Upam, da bo tako zdržalo," je bil zadovoljen Zajc, Lanišek pa dodal: "Zelo dober trening, užival sem v skokih. To je bilo tisto, kar sem hotel. Zdi se mi, da sem lepo prenesel skoke z male skakalnice na veliko. Obe skakalnici mi kar ustrezata."

Domen Prevc Foto: Sportida Potem ko je tekme na srednji napravi spremljal kot gledalec, bo tekmovalni del prvenstva prvič okusil Domen Prevc. Ta v prvih dveh trening skokih v sredo ni bil prepričljiv, nato pa je zamenjal dres in bil v tretjem trening skoku, ki so ga nekateri najboljši izpustili, prvi. Ob Prevcu je Hrgota vstopnico po internem boju z Lovrom Kosom zaupal še Žigi Jelarju.

Za Kosa prvenstvo še ni nujno povsem končano. Kot je pojasnil Hrgota, bi Kos lahko dobil mesto na sobotni ekipni tekmi, če Jelar ali Domen Prevc na individualni tekmi ne bosta skakala na želeni ravni.

Petkova tekma se bo začela ob 17.30.

SP v Planici, velika skakalnica, kvalifikacije

