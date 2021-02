Kdo bo nasledil upokojenega Hirscherja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marco Schwarz je vodilni slalomist zime, a krog favoritov za naslov je širok. Avstrijec je na tem prvenstvu že postal prvak, in sicer v alpski kombinaciji. Lahko ponovi uspeh in nasledi legendarnega rojaka? Na zadnjem SP je v slalomu osvojil bron. Foto: Guliver Image

Do konca svetovnega prvenstva v Cortini d`Ampezzo je le še ena preizkušnja. Za odličja se bodo kot zadnji borili slalomisti. Dobili bomo novega svetovnega slalomskega prvaka, saj se je Marcel Hirscher, ki je bil najboljši na zadnjih dveh SP, upokojil.

Favoritov za naslov je veliko. Na devetih slalomih te sezone se je zmage veselilo sedem različnih smučarjev. Dvakrat je uspelo zmagati le vodilnemu v slalomskem seštevku in svetovnemu prvaku v kombinaciji Marcu Schwarzu, ki je na zadnjem SP avstrijski uspeh (prvi Hirscher, drugi Mario Matt) dopolnil s tretjim mestom, in šestemu slalomistu zime Norvežanu Henriku Kristoffersenu.

Po enkrat so do slalomske zmage prišli drugi slalomist seštevka Švicar Ramon Zenhäusern, Norvežan Sebastian Foss-Solevåg, Francoz Clement Noël, Avstrijec Manuel Feller in Nemec Linus Strasser.

Slalomsko preizkušnjo bo od 10. uri odprl veleslalomski osmoljenec Alexis Pinturault, ki je po prvi vožnji veleslaloma zanesljivo vodil, v finalni pa odstopil in ostal brez tako želenega odličja.

Med kar sto prijavljenimi tekmovalci bodo tudi štirje Slovenci. Kot prvi se bo s številko 22 na progo podal Štefan Hadalin, sledili bodo Žan Kranjec (32), Aljaž Dvornik (44) in Tijan Marovt (51).

Finalna vožnja je predvidena ob 13.30.

Cortina d`Ampezzo, slalom, moški, 1. štartni seznam

