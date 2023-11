Slovenci daleč od izločilnih bojev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski smučarski tekači so v kvalifikacijah sprinta na uvodu v novo sezono svetovnega pokala ostali brez izločilnih bojev. Na Finskem so nastopili Vili Črv, Miha Šimenc in Anže Gros, slednji je bil med trojico najboljši na 70. mestu.