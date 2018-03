Smučarski šov deskarke Ester Ledecke se ni končal v Pjongčangu

Neverjetna Ester Ledecka je zobe pokazala tudi v smuku Foto: Reuters

Potem ko je veter odpihnil ponedeljkov trening, so švedski organizatorji velikega finala svetovnega pokala v Aareju pod streho vendarle spravili preizkus proge pred sredino tekmo. S 1.499 metrov dolgo "šprintersko" progo je najhitreje opravila Američanka Alice McKennis, ki je za 23 stotink sekunde prehitela Ester Ledecko.

Čehinja, ki prvič nastopa v finalu svetovnega pokala, je tako napovedala nov napad na senzacionalni podvig. Gre namreč za najbolj znano športno dvoživko, ki je na olimpijskih igrah v Pjongčangu pisala zgodovino z zmagama v superveleslalomu in deskarskem paralelnem veleslalomu. V smučarskem svetovnem pokalu je bila sicer letos že 7. in 13. v Lake Louisu, medtem ko ima v deskarski konkurenci v žepu že letošnji globus paralelnih disciplin.

Globus še ni oddan

Ženski smuk je sicer ena od tistih disciplin, pri katerih mali kristalni globus še ni oddan. Pred sredino tekmo svoj prvi globus naskakuje Italijanka Soffia Goggia. Teoretično ji lahko načrte prekriža tudi Tina Weirather, a bo veliko bolj nevarna Lindsey Vonn. Njen zaostanek namreč znaša 23 točk, kar pomeni, da bi Italijanka tudi ob Američankini zmagi z drugim mestom lahko odbila njen napad.

Vonnova je bila sicer na torkovem treningu peta (za Ledecko je zaostala 56 sekund), Goggia je postavila deveti čas, a je zgrešila ena vrata, medtem ko je bila Weiratherjeva tokrat deseta (+0,72).

Lindsey Vonn se je vrnila v karavano svetovnega pokala. Foto: Getty Images

Ne le brez finala …

Kaj pa Slovenke? V Aareju jih boste med finalistkami v hitrih disciplinah iskali zaman. Ne le to, po upokojitvi Tine Maze in poškodbi Ilke Štuhec je Slovenija celo prvič po letu 1992 ostala brez ene same točke svetovnega pokala v najhitrejši disciplini. Tudi nastopi so bili prej izjema kot pravilo. Dva štarta je v Lake Louisu zbrala le Maruša Ferk, tudi edina, ki je po popolnem prelaganju težišča slovenske ženske reprezentance v tehnični disciplini obdržala vsaj delni tekmovalni stik s smukom.