V živo: napeto bo, Križnarjeva v boju za stopničke, smola za Emo Klinec

V Zao na Japonskem poteka tekma ženskih smučarskih skakalk. Po prvi seriji odlično kaže Niki Križnar, ki je na četrtem mestu in je v boju za stopničke. Ema Klinec je imela smolo z vetrom.

V drugo serijo tekme so se od slovenskih skakalk uvrstile Nika Križnar, Ema Klinec in Špela Rogelj, medtem ko sta bili Jerneja Brecl in Katra Komar prekratki.

Križnarjeva je po prvem skoku na odličnem četrtem mestu in je od stopničk oddaljena za vsega 0,4 točke. Ema drži deseto mesto, a je imela veliko smole, saj je ravno pri njej zapihal veter v hrbet, medtem ko so imele preostale najboljše skakalke pomoč od spredaj.

Z veliko prednostjo vodi Avstrijka Eva Pinkelnig pred domačinko Saro Takanaši in Nemko Katharino Althaus. Vodilna v skupnem seštevku Maren Lundby je po prvi seriji tik pred našo Emo.

Zao, 2. serija

Zao, 1. serija