Poljska veselica v Zakopanah, Peter Prevc najboljši Slovenec

Poljski navijači so v nedeljo v Zakopanah prišli na svoj račun. Najbolj jih je navdušil Kamil Stoch, ki se je v finalni seriji s tretjega prebil na prvo mesto. Na stopničke sta se povzpela še Avstrijec Stefan Kraft in aktualni zmagovalec novoletne turneje Dawid Kubacki. Točke svetovnega pokala so osvojili štirje slovenski orli, za najboljši rezultat je z 10. mestom poskrbel Peter Prevc.